به گزارش کرد پرس، احمد میدری در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر در سنندج، گفت: لزومی ندارد هرجا دولت سرمایهگذاری کند، رونق اقتصادی بهدنبال داشته باشد؛ چراکه بیثباتی مدیریتی در بخش دولتی، ناکارآمدی به بار میآورد و مدیریت باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی برای نمونه توضیح داد: یزد با کمترین سرمایهگذاری دولتی، پایینترین نرخ بیکاری کشور را دارد، در حالی که دولت در ماهشهر بیشترین سرمایهگذاری را انجام داده، اما رضایت مردم حاصل نشده است.
وزیر تعاون با رد برخی ذهنیتها، اظهار کرد: این تصور که شستا همهجا سرمایهگذاری کرده و فقط کردستان محروم مانده، نادرست است و شستا غیر از سقز و تفتان در هیچ جایی سرمایهگذاری نکرده است و ذوبآهن اصفهان نیز دهه ۵۰ احداث شد و دهه ۸۰ به ما واگذار شد.
میدری همچنین خبرهای جدیدی برای حوزه درمان کردستان ارائه داد و بیان کرد: تا پایان امسال دستگاه سنگشکن در سنندج به بهرهبرداری میرسد و بازسازی بخشهای ICU و CCU بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج در دستور کار است و با سرعت انجام خواهد شد.
وی افزود: طرح درمانگاه دهگلان ۴۰ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم تا هفته دولت سال آینده بهرهبرداری شود و همچنین درمانگاه تخصصی سنندج با ۶۰ درصد پیشرفت، در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اجحاف صندوقهای بازنشستگی در حق کردستان پذیرفتنی نیست و توسعه منطقهای هدف ماست، اما نه از دریچه صندوقهای بازنشستگی.
میدری درباره بازگشت حسابهای بانکی واحدهای تولیدی بزرگ به بانکهای استان، توضیح داد: این مسئله نیازمند راهحل سیستمی است و بانک مرکزی باید ماهانه گزارش حسابهای بانکی این واحدها را منتشر کند؛ از جمله اینکه مالیات خود را کجا پرداخت میکنند و این موضوع کارشناسی و زمانبر است.
وی همچنین بر «آمادگی برای کمک به ایجاد صنایع پاییندستی طلا و جواهر» و «ضرورت اشتغالآفرینی از مسیر مهارتآموزی» تأکید کرد.
