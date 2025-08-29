به گزارش کرد پرس، آرش لهونی، در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، از وزیر تعاون خواست تا هلدینگهای زیرمجموعه این وزارتخانه را برای سرمایهگذاری در شهرک سلامت سنندج مأمور کند.
وی ضمن قدردانی از سرمایهگذاری شرکت شستا در کارخانه بارز کردستان و معدن طلای سقز، اظهار کرد: حضور هلدینگهای وزارت تعاون در طرح شهرک سلامت میتواند تحولی بزرگ در حوزه خدمات درمانی و اشتغال استان ایجاد کند.
وی از دستور ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرکت رجاء برای افزایش سفرهای ریلی سنندج – تهران و راهاندازی خط سنندج – مشهد قدردانی کرد.
اختصاص ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه بیمه روستاییان در سال جاری
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در این نشست بیان کرد: امسال ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای روستاییان اختصاص یافته است.
حامد قادرمرزی ادامه داد: دولت امسال هزار و ۵۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای کردستان تخصیص داده است و در حال حاضر ۱۰۳ هزار نفر در این استان بیمه شدهاند که هر یک سالانه ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان یارانه بیمه دریافت میکنند.
وی افزود: ۶۰ هزار نفر در کردستان، اعم از روستایی و شهری، فاقد هر نوع بیمه هستند و بر اساس آییننامه صندوق، با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت، آمادگی داریم همه این افراد را بیمه کنیم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به تاسیس این صندوق در بهمن ۱۳۸۳، اظهار کرد: یارانهای که دولت در این بخش پرداخت میکند، در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد.
قادرمرزی همچنین درباره سیاستهای دولت در استفاده از نیروهای اهل سنت، گفت: دکتر پزشکیان تاکنون به وعدههای انتخاباتی خود در بکارگیری اهل سنت در کابینه عمل کرده است و انتصاب معاون خود از اهل سنت و همچنین استاندار کرد اهل سنت در کردستان، مصداق این ادعاست.
نظر شما