به گزارش کردپرس، اندیشکده امریکن اینترپرایز در یادداشتی، به انتقاد شدید از نقش تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و از نزدیکان تجاری و سیاسی دونالد ترامپ، می‌پردازد و او را متهم می‌کند که با تکرار اشتباهات پیشینیان، در عمل به تقویت قدرت رجب طیب اردوغان کمک می‌کند.

به گفته مایکل روبین، مقام سابق پنتاگون و نویسنده یادداشت، طی دو دهه گذشته دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا همگی در ارزیابی از اردوغان دچار «توهم» بوده‌اند و با چشم‌پوشی از سیاست‌های ضدغربی، اسلام‌گرایانه و سرکوبگرانه او، بارها به تمجیدش پرداخته‌اند. از جرج بوش که اردوغان را الگوی «دموکراسی و آزادی در یک کشور مسلمان» خواند، تا باراک اوباما که او را در میان دوستان خارجی نزدیک خود معرفی کرد و حتی از او در مورد تربیت دخترانش مشورت گرفت. ترامپ نیز در دیداری در کاخ سفید گفت اردوغان «کار فوق‌العاده‌ای برای مردم ترکیه انجام می‌دهد»؛ حال آنکه در همان زمان تورم مهارنشدنی، سقوط ارزش لیر و پرشدن زندان‌های سیاسی ترکیه واقعیت داشت.

روبین تأکید می‌کند که مسئول اصلی سقوط ترکیه از یک متحد ناتو به یک «دیکتاتوری حامی تروریسم» شخص اردوغان است، اما اشتباه واشنگتن این بوده که با نادیده گرفتن هشدارهای مخالفان سکولار و ارتش ترکیه، پیام سبز به او داده است. او یادآور می‌شود در سال ۲۰۰۶، زمانی که احزاب مخالف نسبت به خطر اسلام‌گرایی هشدار دادند، سفیر وقت آمریکا، راس ویلسون، این هشدارها را «سر و صدای اپوزیسیون» نامید و عملاً به اردوغان برای ادامه مسیرش چراغ سبز داد.

امروز نیز ماجرای مشابهی تکرار می‌شود. حدود شش ماه پیش، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و اصلی‌ترین رقیب اردوغان، بازداشت شد. در واکنش، مخالفان به جای تظاهرات خیابانی، راهبرد تحریم اقتصادی و بایکوت برندها و فروشگاه‌های وابسته به اردوغان را در پیش گرفتند. این حرکت، به گفته روبین، نشان‌دهنده نافرمانی مدنی مردم ترکیه در برابر سرکوب اردوغان است.

اما در چنین شرایطی، تام باراک، سفیر فعلی آمریکا، با حضور در یکی از همین کافی‌شاپ‌هایی که تحت تحریم مردمی قرار دارد و عکس گرفتن با مالک آن (که حامی سرسخت اردوغان دانسته می‌شود)، عملاً مخالفان را تضعیف کرده و پیامی غلط به جامعه ترکیه فرستاده است.

روبین نتیجه می‌گیرد که این گونه اقدامات باراک در کوتاه‌مدت و بلندمدت به ضرر منافع ملی آمریکا است. به اعتقاد او، سیاست آمریکا باید به سمت حمایت از یک ترکیه لیبرال و طرفدار غرب هدایت شود، چرا که ثبات شرق مدیترانه بدون آشتی داخلی ترکیه و توقف حمایت از اردوغان ممکن نخواهد بود.

او در پایان خواستار فراخواندن تام باراک از ترکیه شده زیرا به گفته او، تام باراک «بینش سیاسی ندارد و تمایلش به جنبش‌های اسلام‌گرای رادیکال منطقه» خسارت بیشتری به منافع آمریکا وارد می‌کند