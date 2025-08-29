راه نجات کشور حمایت از تولید و بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، امین‌حسین رحیمی افزود: دولت باید زیرساخت‌ها را ایجاد کند و سپس با نظارت صحیح، از تولیدکنندگان حمایت کند.

وزیر دادگستری برخی از مشکلات مطرح شده در جلسه فعالان اقتصادی ایلام را ناشی از عواملی مانند تحریم ها دانست و گفت: در دیدگاه حاکمیت، مهم‌ترین تدبیر در برابر دشمنی دشمنان، حمایت از فعالان اقتصادی است و اگر برخورد نادرستی با نها صورت می‌گیرد، نباید به پای نظام نوشته شود بلکه امری فردی است.

رحیمی با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات کشور و فعالان اقتصادی اراده‌اش قوی است، خاطرنشان کرد: تعامل خوبی بین استاندار ایلام و رئیس کل دادگستری استان وجود دارد که می‌تواند به شکل موثری مسائل و موانع را در استان حل کند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: کارگروه مشترکی با مدیریت استاندار ایلام و حضور نمایندگان دادگستری و بازرسی و سایر نهادهای مرتبط، جهت رسیدگی و پیگیری مشکلات تشکیل شود و بعنوان نماینده دولت، از این کارگروه تا حصول نتیجه حمایت خواهم کرد.