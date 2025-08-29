به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی اظهار داشت: ایلام ۲۵۷۷ واحد صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی دارد که ۵۱۱ واحد راکد استان قابل احیا هستند.
وی افزود: احیای این واحدها ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و برای بیش از ۱۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
استاندار ایلام شنیدن سخنان بخشهای مختلف مردم از جمله فعالین اقتصادی را از سیاستهای دولت وفاق ملی دانست و گفت: دولت رقیب بخش خصوصی نیست بلکه با توجه به محدودیت منابع مالی سعی میکند در بخشهای مختلف مانند صدور مجوزها، بیمهها، مالیات، تسهیلات بانکی و... تسهیل ایجاد کند تا به تحقق شعار سال بیانجامد.
کرمی پیشنهاد داد: ترتیبی اتخاذ شود که واحدهای بدون انحراف مالی که از تسهیلات تبصره ۱۸ استفاده کردهاند، بتوانند از تسهیلات مکرر تبصره ۱۸ استفاده کنند.
وی به تردد سالانه ۸ میلیونی زائر و گردشگر در مرز مهران اشاره کرد و گفت: عوارض خروج زائران از کشور که در استان اعزام کننده پرداخت میشود، اگر در استانی پرداخت شود که زائر از مرز آن خارج میشود، میتواند آثار اقتصادی مهمی در استان بر جا بگذارد.
