به گزارش کرد پرس، احمد میدری در جریان سفر به استان کردستان و در حاشیه بازدید از مجتمع صنعتی لاستیک بارز این استان در گفتوگو با خبرنگاران گفت: مجموعه لاستیک بارز کردستان امروز چند محصول جدید را وارد بازار کرده است که از آنها رونمایی شد.
وی اظهار کرد: برای توسعه این مجموعه و افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید، نیازمند ورود ماشینآلات صنعتی به ارزش ۱۵ میلیون دلار هستیم و مقرر شده درخواست این تأمین ارز توسط مجموعه بارز ارسال شود و استاندار و بنده پیگیر انجام این کار در اسرع وقت خواهیم بود، امیدواریم با تحقق این موضوع، در کمتر از یک سال شاهد جهش تولید در این واحد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست وزارت تعاون در زمینه سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ، افزود: سیاست وزارتخانه و صندوقهای بازنشستگی کشور بر این است که مدیریت در اختیار بخش خصوصی باشد و ما در تأمین مالی و مشارکت سرمایهگذاری حضور داشته باشیم.
میدری ادامه داد: ایجاد واحدهای جدید تولیدی توسط صندوقها در برنامه ما نیست، چرا که تجربه موفقی در کشور نداشته و قانون برنامه هفتم نیز محدودیتهایی در این زمینه گذاشته است. اما در حوزه مشارکت مالی با بخش خصوصی هیچ محدودیتی نداریم.
وی با اشاره به ضرورت توسعه صنعتی در استان کردستان، یادآور شد: وقتی در سایر استانها صنایع شکل گرفت، کردستان به دلیل مشکلات و عقبماندگیهای تاریخی از این فرصتها محروم ماند. امروز ما آمادهایم هر جا بخش خصوصی طرحی ارائه کند، از جمله در حوزههایی مثل ایجاد شهرک سلامت، در تأمین مالی آن مشارکت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: امانمیخواهیم تجربه واحدهایی مثل چوکا، اسیدسیتریک یا حتی صنایع بزرگی چون کفش ملی و ذوبآهن اصفهان که به دلیل بیثباتی مدیریتی آسیب دیدند، تکرار شود.
