به گزارش کرد پرس، کاوه مفاخری، مدیرعامل شرکت لاستیک بارز کردستان، در جریان بازدید احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این کارخانه، با اشاره به روند توسعه این واحد صنعتی، گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در کارخانه مشغول به کار هستند و با اجرای طرح توسعه، اشتغال مستقیم تا سال ۱۴۰۵ به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه لاستیک بارز کردستان بزرگترین تولیدکننده تایر سبک در کشور است، افزود: این کارخانه توانسته ۲۴ درصد از بازار تایر سبک کشور را تأمین کند و با تکمیل فازهای توسعه‌ای، ظرفیت تولید به ۵ میلیون حلقه تایر در سال خواهد رسید.

مدیرعامل لاستیک بارز کردستان اظهار کرد: استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات تولید تایر سبز، به‌کارگیری خطوط مدرن مانند میکسر پیشرفته، اکسترودر دو قلو و دستگاه RPA از جمله ویژگی‌های این مجموعه است که موجب کاهش مصرف آب و انرژی و ارتقای کیفیت محصولات شده است.

مفاخری ادامه داد: هوشمندسازی فرآیندهای تولیدی و اجرای پروژه تحول دیجیتال در دستور کار قرار دارد تا ضمن افزایش بهره‌وری، نیازهای کیفی خودروسازان و بازار مصرف به بهترین شکل تأمین شود.