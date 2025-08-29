وزیر کار قول داد به افزایش سرعت توسعه قطار سنندج کمک کند

به گزارش کرد پرس، در جریان بازدید احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پروژه راهآهن سنندج-همدان، استاندار کردستان، آرش لهونی، در خصوص اهمیت این پروژه برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل در استان کردستان و تأثیر آن بر رونق اقتصادی منطقه سخنرانی کردند.
استاندار کردستان بر لزوم تقویت سرویسهای قطار به تهران و مشهد تأکید کرد و گفت که راهاندازی دو سرویس قطار در هفته به مشهد و ۲۴ سرویس به تهران میتواند با استقبال گستردهای از سوی مردم مواجه شود.
لهونی همچنین افزود که با توجه به هزینههای سنگین دولت برای توسعه خط آهن، بهرهبرداری از آن باید در کوتاهمدت با سرویسدهی مناسب آغاز شود تا از ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده صورت گیرد.
وی اشاره کرد که با توجه به زیرساختهای جدید حمل و نقل، در آینده نزدیک این پروژه میتواند در حمل و نقل بار نیز نقشی مهم ایفا کند.
استاندار کردستان همچنین از آمادگی استانداری کردستان برای تأمین کسری صندلیهای قطار و هواپیما خبر داد و تأکید کرد که توسعه زیرساختهای حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل ریلی، گامی اساسی در جهت توسعه پایدار استان کردستان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، ضمن استقبال از پیشنهادات مطرحشده، قول داد که همکاریهای لازم برای افزایش تعداد سرویسهای قطار به مشهد و تهران بررسی و اجرایی شود.
این بازدید و صحبتهای وزیر نشان از عزم جدی مسئولین برای توسعه حمل و نقل عمومی در استان کردستان دارد و به نظر میرسد که در آینده نزدیک شاهد تغییرات مثبتی در این حوزه خواهیم بود.
