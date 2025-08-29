به گزارش کرد پرس، تعاونی شفا در شهرک صنعتی سنندج در زمینه تولید محصولات و فرآورده‌های گیاهی و طب سنتی فعال است و امروز فاز توسعه آن با حضور احمد میدری افتتاح شد.

مدیر بازرگانی شرکت شفا در آیبن افتتاح این طرح، گفت: فاز توسعه این شرکت از سال ۹۸ آغاز شد و به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی وام دریافت کردیم.

محمد حسینی افزود: بعد از شروع طرح اسکلت از طریق سرمایه گذاری داخلی توانستیم طرح را به بهره‌برداری برسانیم و در حوزه تولید محصولات گیاهی، فرآورده‌های گیاهی و طب سنتی فعالیت کنیم.

وی ظرفیت تولید سالانه این شرکت را ۲۳۰ تن اعلام کرد و اظهار کرد: در این تعاونی، برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است، ضمن اینکه در فاز توسعه هم ۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم صاحب شغل می‌شوند.