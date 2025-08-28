وزارت دفاع ترکیه: ثبات سوریه با مدل حکومت مرکزی و احترام به تمام اقوام ممکن است

به گزارش کردپرس، دریادار زکی آک ترک، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که امنیت و ثبات سوریه برای امنیت ملی ترکیه حیاتی است و بر اساس تفاهمنامه آموزش و مشاوره مشترک با دمشق، فعالیتهای تقویت ظرفیت نیروهای مسلح سوریه ادامه دارد. این وزارتخانه تأکید کرد که تنها با یک ساختار حکومتی مرکزی و برابر نسبت به همه گروههای قومی و مذهبی، سوریه میتواند به ثبات برسد.
سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی این وزارتخانه ضمن ارزیابی تحولات سوریه گفت: «ترکیه معتقد است ثبات سوریه زمانی تضمین خواهد شد که یک دولت مرکزی قدرتمند شکل بگیرد و هیچ فرصتی به عناصر تجزیهطلب داده نشود. دولت سوریه در حال تلاش است تا با نگاهی برابر به همه اقوام و گروههای مذهبی، روند آشتی ملی را پیش ببرد.»
به گفته سخنگوی وزارت دفاع، امنیت و ثبات سوریه ارتباط مستقیم با امنیت ترکیه دارد و هر گام در این مسیر به صلح منطقهای کمک خواهد کرد.
آک ترک همچنین یادآور شد که در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ «یادداشت تفاهم آموزش و مشاوره مشترک» میان ترکیه و سوریه امضا شده و بر اساس آن، آموزش و مشاوره به ارتش سوریه ادامه دارد. در همین چارچوب، ایجاد مراکز آموزشی جدید بر اساس درخواست دمشق در دستور کار قرار گرفته و ترکیه اعلام کرده است که حمایت لازم را ارائه خواهد داد.
سخنگوی وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد که کشورش از همه تدابیر دولت سوریه برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی حمایت میکند و این روند، بخشی از سیاست آنکارا برای جلوگیری از گسترش ناامنی و تجزیهطلبی در منطقه است.
