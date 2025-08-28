افزایش پروازهای سنندج؛ گامی بلند به سوی توسعه کردستان

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی با اشاره به مشکلات گذشته در حوزه پروازهای سنندج، گفت: کمبود پروازها موجب دشواری در سفر سرمایه گذاران و مقامات شده بود؛ این موضوع به طور ویژه پیگیری و حتی در سطح ریاست جمهوری مطرح شد و دستورات لازم برای افزایش پروازها صادر شد.

بر اساس توافقات صورت گرفته، پروازهای فرودگاه سنندج به صورت مرحله ای افزایش خواهد یافت؛ هرچند رسیدن به هدف نهایی یعنی دو پرواز روزانه زمان بر است، اما در گام نخست چند پرواز جدید به برنامه اضافه می شود تا مسیر دسترسی به استان هموارتر شود.

تضمین برای پروازهای منظم

استانداری کردستان برای تضمین پایداری پروازها، تعهد کرده است صندلی های خالی پروازها را تقبل کند؛ به گفته لهونی، این اقدام باعث می شود پروازها با نظم بیشتری انجام شوند و مسافران دیگر با لغوهای مکرر مواجه نشوند.

کارشناسان معتقدند پروازهای منظم به سنندج تنها یک نیاز حمل ونقلی نیست، بلکه ابزاری اساسی برای رشد اقتصادی و فرهنگی استان است؛ جذب سرمایه گذار و اجرای طرح های کلان اقتصادی، رونق گردشگری داخلی و خارجی در کردستان و تسهیل حضور مقامات و مدیران ملی در استان از مهمترین دستاوردهای توسعه ای این استان است.

افق روشن کردستان

استاندار کردستان تأکید کرده است هدف گذاری برای برقراری روزانه دو پرواز، به منظور امکان سفر صبحگاهی و بازگشت در همان روز است؛ تحقق این برنامه می تواند نقطه عطفی در توسعه ارتباطات و رونق اقتصادی کردستان باشد.

به نظر می رسد آسمان کردستان در حال گشودن مسیر تازه ای است؛ مسیری که می تواند پیشران توسعه پایدار استان باشد.