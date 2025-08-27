دیدار بافل طالبانی با رئیس جمهور عراق

به گزارش کردپرس دفتر اطلاع‌رسانی رئیس اتحادیه میهنی اعلام کرد: روز چهارشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ بافل جلال طالبانی در مقر دفتر سیاسی این حزب در سلیمانیه از دکتر لطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق، استقبال کرد.

در این دیدار که قباد طالبانی و درباز کوسرت رسول، اعضای دفتر سیاسی نیز حضور داشتند، تحولات و تغییرات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت حل تمامی موانعی که مانع ارسال حقوق کارمندان اقلیم کردستان شده‌اند تأکید شد و پایبندی اقلیم کردستان و عراق به توافق‌های موجود ضروری دانسته شد.

رئیس اتحادیه میهنی ضمن قدردانی از نقش و تلاش‌های مستمر رئیس‌جمهور در نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها، بار دیگر تأکید کرد: «اتحادیه میهنی بر موضع خود پابرجاست تا زندگی مردم بیش از این در معرض تهدید قرار نگیرد.»