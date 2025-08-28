توضیحات محیط زیست در خصوص مجوز لرزه نگاری در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در این اطلاعیه آمده است:

احتراماً در خصوص درج مطالبی در شبکه های اجتماعی مبنی بر صدور مجوز لرزه نگاری در منطقه حفاظت شده "مانشت و قلارنگ" از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام و لزوم ممانعت از انجام فعالیت مذکور، ضمن تشکر از دغدغه‌مندی هم استانی‌های دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی به استحضار می‌رساند:

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۰ مطالعات لرزه نگاری در محدوده استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان با نام پروژه زعفران_زنگوان آغاز نمود که در بررسی نقشه محدوده اجرای پروژه مشخص گردید که بخشی از این محدوده با مناطق حفاظت شده قلاجه و مانشت و قلارنگ تداخل دارد. لذا با عنایت به پیگیری‌های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر ضرورت انجام مطالعات و برداشت داده‌های لرزه نگاری به عنوان یک پروژه ملی، پس از هماهنگی با دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مقرر گردید مطالعات میدانی لرزه نگاری در محدوده مناطق حفاظت شده با رعایت ملاحظات زیست محیطی همچون ۱- عدم انجام فعالیت لرزه نگاری در زون‌های امن و زیستگاه‌های حساس مناطق حفاظت شده ۲- استفاده از راه‌های موجود و عدم انجام هرگونه عملیات راهسازی ۳- نظارت کارشناسان محیط زیست بر انجام فعالیت لرزه نگاری انجام پذیرد.

ضمناً فعالیت پیمانکار پروژه زعفران_زنگوان از زمستان سال ۱۴۰۳ آغاز گردیده و در محدوده مناطق حفاظت شده قلاجه و مانشت و قلارنگ با نظارت کارشناسان محیط زیست و رعایت ملاحظات زیست محیطی انجام می گیرد و در صورت عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی و یا تخریب احتمالی از ادامه فعالیت پروژه ممانعت به عمل خواهد آمد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام