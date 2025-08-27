به گزارش خبرگزاری کردپرس، عباس میرزاد به مناسبت هفته دولت در دیدار با امام جمعه دره‌شهر با اشاره به این مطالبه مردم منطقه اظهار کرد: اجرای این پروژه در جریان سفر رئیس جمهور به عنوان یکی از ۵۵ فرصت سرمایه‌گذاری استان معرفی و مطرح شد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه در مقطعی زمین مورد نیاز واگذار و خوراک نیز تامین شد که به دلیل بروز برخی مشکلات کلنگ‌زنی آن انجام نشد و زمین دوباره به شهرک صنعتی واگذار شد.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: این موضوع باید دوباره در ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری استان مطرح و تامین زمین و خوراک آن تصویب شود.

میرزاد ادامه داد: مدیریت ارشد استان آمادگی دارد در صورت وجود سرمایه‌گذار نسبت به تامین زمین و خوراک مورد نیاز همکاری لازم را داشته باشد.

معاون استاندار ایلام بر لزوم واگذاری زمین به سرمایه‌گذار با قیمت قبلی تاکید کرد.

در سفر معاون اقتصادی استاندار ایلام به دره‌شهر، امروز چند طرح مختلف عمرانی، آموزشی، اقتصادی و آبرسانی از جمله «روستا بازار» و مخزن آب آشامیدنی بهره‌برداری یا کلنگ زنی شد.