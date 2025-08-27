کشف ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۱۹ فقره سرقت در کردستان

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات نخستین پرونده به خبرنگاران، گفت: ماموران پاسگاه انتظامی قروچای شهرستان دهگلان با اقدامات اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از فعالیت غیرقانونی یکی از واحدهای تولیدی در زمینه استخراج رمز ارز دیجیتال به دست آوردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به محل اعزام و در بازرسی از این واحد، ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار الهی در بخش دیگری از سخنان خود به کشف یک پرونده سرقت در قروه اشاره کرد و ادامه داد: با وقوع چندین فقره سرقت موتورسیلکت و تجهیزات کشاورزی و ایجاد نارضایتی عمومی، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی یادآور شد: ماموران با بررسی‌های تخصصی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و در بازرسی از آن، ۳ دستگاه موتورسیلکت و تعدادی تجهیزات کشاورزی سرقتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ۱۹ فقره سرقت در شهرستان قروه اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.