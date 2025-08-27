به گزارش کردپرس، سزائی تملی، رئیس فراکسیون حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) در پارلمان ترکیه، با اشاره به اهمیت تاریخی مرحله کنونی روند صلح، تأکید کرد که بدون دیدار مستقیم کمیسیون با عبدالله اوجالان، به‌عنوان مخاطب اصلی این روند، امکان پیشبرد کارها وجود ندارد. او گفت ضروری است چارچوب این دیدار هرچه زودتر تعیین شود.

تملی در یک کنفرانس خبری درباره روند صلح گفت که این روند وارد مرحله‌ای حساس و تاریخی شده است، اما کمیسیون باید با جدیت بیشتری کار کند و توجه خود را به مسائل بنیادی معطوف سازد.

تملی با تأکید بر اینکه دیدار با مخاطب اصلی روند، عبدالله اوجالان، یک ضرورت است، افزود: «کمیسیون باید به‌طور رسمی دیداری با آقای اوجالان انجام دهد. تا زمانی که چنین دیداری صورت نگیرد، کمیسیون نمی‌تواند کارهای خود را به‌طور مؤثر پیش ببرد. برگزاری این دیدار مسیر حل مسائل دیگر و پیشبرد کار کمیسیون را تسهیل می‌کند.»

او همچنین یادآور شد که کمیسیون در هفته جاری به سخنان هیأت امرالی گوش فرا داده و این روند تا میانه ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. به گفته وی، شنیدن دیدگاه‌های بخش‌های مختلف جامعه مهم است، اما وظیفه اصلی کمیسیون تهیه یک پیش‌نویس قانونی برای پاسخگویی به نیازهای این مرحله است.

تملی تأکید کرد که شرط اساسی موفقیت کمیسیون، برگزاری دیدار با عبدالله اوجالان و مشخص‌کردن مکانیزم‌های این دیدار است.