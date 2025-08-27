به گزارش کردپرس، هیأتی متشکل از نمایندگان حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) و وکیل دفتر حقوقی «عصر» روز پنجشنبه به جزیره امرالی خواهد رفت تا با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، دیدار کند. این نخستین ملاقات پس از تشکیل کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس خواهد بود و انتظار می‌رود اوجالان در آن پیام‌های مهمی درباره فعالیت‌های کمیسیون و روند خلع سلاح ارائه کند.

هیأت امرالی دم پارتی متشکل از پروین بولدان، نماینده وان، مدحت سنجار، نماینده ریحا (اورفا)، و فائق اوزگور ارول، وکیل دفتر حقوقی «عصر» است.

این دیدار نخستین ملاقات رسمی پس از تشکیل کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس ترکیه به شمار می‌آید. به نوشته مزوپوتامیا به نقل از منابع آگاه، قرار است عبدالله اوجالان در این نشست پیام‌های مهمی درباره فعالیت‌های کمیسیون و همچنین روند خلع سلاح ارائه دهد.