به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با همراهی معاون اقتصادی استانداری، فرماندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی، همزمان با هفته دولت چند طرح اقتصادی را در شهرستان کرمانشاه افتتاح کرد.
نخستین پروژه افتتاحشده، گلخانه مدرن تولید توتفرنگی در روستای داییجی است که به مدیریت بهنام برازش و در زمینی به وسعت ۷۵۰۰ مترمربع احداث شده است. این واحد با روش کشت هیدروپونیک سالانه در دو دوره برداشت، بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن توتفرنگی تولید میکند. برای اجرای این طرح ۲۳ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده که ۸.۷ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است. این پروژه علاوه بر تولید محصول صادراتی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۵ نفر دیگر را فراهم آورده است.
دومین طرح بهرهبرداریشده، واحد فرآوری و بستهبندی گوشت شرکت «آرکادژ پژواک» با برند تجاری «مستر یونی» در شهرک صنعتی زاگرس است. این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه ۹۵۰۰ تن انواع محصولات گوشتی و با سرمایهگذاری ۹۵ میلیارد تومانی راهاندازی شده که از این میزان ۱۲.۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است. این طرح زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر و غیرمستقیم ۲۰ نفر را فراهم کرده است.
امروز همچنین واحد بستهبندی و سورتینگ لیزری حبوبات الماس طبیعت زاگرس با نام تجاری «کامبادن» در شهرک صنعتی زاگرس افتتاح شد. این واحد با تمرکز بر نخود صادراتی و ظرفیت تولید سالانه ۲۰۵۰ تن، با ۱۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری ایجاد شده و برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم و ۱۵ نفر غیرمستقیم شغل فراهم کرده است.
این سه پروژه تنها بخشی از ۵۲ طرح تولیدی و زیرساختی هفته دولت در استان کرمانشاه است که در مجموع با سرمایهگذاری ۵۶۶ میلیارد تومان اجرا شده و پیشبینی میشود بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
در ادامه طرح توسعه شرکت زرین تاج غرب نیز با سرمایهگذاری بیش از یک میلیون یورو ارزی و ۲۰ میلیارد تومان ریالی افتتاح شد. این شرکت تاکنون حدود ۱۰ میلیون یورو (معادل ۱.۵ همت) در استان سرمایهگذاری کرده و اکنون تا ۴۰ نفر به طور مستقیم در آن مشغول فعالیت هستند. این مجموعه با تأمین بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور به دربهای پلاستیکی صنعت لبنیات، رویکرد صادراتمحور داشته و سهم مهمی در پایداری اشتغال استان ایفا میکند.
همچنین یک واحد فرآوردههای گوشتی راکد در استان که بیش از پنج سال تعطیل بود، با سرمایهگذاری مجدد ۳۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی احیا شد. این واحد با ظرفیت اسمی دو تن در روز فعالیت میکند و در حال حاضر روزانه یک تن محصول دارای نشان استاندارد تولید و روانه بازار میکند. با راهاندازی دوباره این پروژه، ۲۰ فرصت شغلی مستقیم تثبیت و ایجاد شده است.
استاندار کرمانشاه در جریان افتتاح این پروژهها با قدردانی از سرمایهگذاران، بر حمایت همهجانبه از بخش تولید تأکید کرد و گفت: اشتغال پایدار یکی از اولویتهای اصلی ماست و تلاش میکنیم با رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی، زمینه توسعه هرچه بیشتر اقتصاد استان را فراهم کنیم.
دکتر منوچهر حبیبی افزود: در شهرستان کرمانشاه ۱۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی آماده افتتاح و بهرهبرداری است که در هفته دولت به تدریج به بهرهبرداری خواهند رسید.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه امروز پنج طرح شاخص در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و صنعتی به صورت نمادین افتتاح شد، گفت: این پروژهها اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۸۰۰ نفر را فراهم میکنند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در توسعه صنعتی و اقتصادی است.
مدیر ارشد استان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین اولویتهای دولت در استان کرمانشاه است و اجرای این طرحها میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد و با همدلی و همراهی همه بخشها، آیندهای روشنتر در انتظار مردم استان خواهد بود.
