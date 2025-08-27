کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از سیما و منظر شهری حفاظت کند

به گزارش کردپرس؛ نشست کارگاه آموزشی ماده ۱۰۰ سه شنبه ۴ شهریورماه با حضور طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، مدیرکل دفتر شهری، مدیرکل دفتر فتی استانداری و دکتر ایرانشاهی مدرس حوزه معاونت شهرسازی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.

نجفی در ابتدای این نشست با تبریک هفته دولت، عنوان کرد: این کمیسیون نقش بسیار مهمی در کمک به رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تجاوز به حریم املاک دیگران، اجرای صحیح قوانین و مقررات ساختمانی و رسیدگی به تخلفات و صدور احکام بازدارنده برای متخلفان ساختمانی، کمک به رعایت اصول فنی و ایمنی در بناها و جلوگیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفظ زیبایی شهر دارد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه آموزش‌های کاربردی و مستمر برای اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و شهرداران شهرهای سراسر استان، به کارآمدی و اثرگذاری این مجموعه بسیار کمک می کند و تداوم این نشست های آموزشی از اهمیت و اولویت بسیاری برخوردار است.

معاون عمرانی استاندار بر کیفیت این نشست های آموزشی تاکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور اساتید صاحب دانش و برجسته در حوزه توسعه شهری می تواند به ارتقای کیفی آموزش های ارائه شده در این نشست ها کمک کند.

وی همچنین عنوان کرد: حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری در این نشست‌ها و ارائه مباحث مهم و مرتبط با این حوزه به ویژه آرای وحدت رویه می تواند به افزایش آگاهی‌ها و کارآمدی بهتر کمیسیون ماده ۱۰۰ و شهرداری‌ها کمک کند.

این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ نمایندگان وزارت کشور، نمایندگان شورای اسلامی شهرهای استان در کمیسیون، شهرداران شهرهای استان، دبیران کمیسیون و ... در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.