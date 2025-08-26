عزم دولت چهاردهم برای جبران عقب ماندگی های کردستان/تنش آبی بانه رفع می شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد، از مجموعه دولت در سطح ملی و استانی و مردم استان در برقراری امنیت و آرامش در ایام جنگ ۱۲ روزه برای عبور از آن شرایط سخت و دشوار، قدردانی کرد.

وی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی بیش از ۵۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت در استان، اظهار کرد: از این تعداد ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان متعلق به ۴۴۳ پروژه است که به بهره برداری رسیده اند و ۵۷ پروژه هم با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شوند.

استاندار کردستان به پروژه آبرسانی بانه اشاره کرد و با اشاره به تنش های آبی در این شهرستان و پیگیری های مداوم جهت پایان بی آبی، افزود: در چند جبهه عملیات انتقال و آبرسانی شروع شده و نیازمند حمایت ویژه دولت برای انتقال آب و بهره برداری از این پروژه در کمترین زمان ممکن هستیم.

لهونی تکمیل مجتمع فرهنگی یا تالار مرکزی سنندج را مطالبه استان عنوان کرد و ادامه داد: از محل توازن ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص داده ایم.

وی با بیان اینکه تالار مرکزی سنندج ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، نسبت به تخصیص اعتبار ویژه جهت تکمیل این پروژه تاکید کرد و یادآور شد: استان فرهنگی کردستان نیازمند مجموعه فرهنگی و یکی از مطالبات جامعه فرهیخته، هنرمندان، اساتید و ادیبان استان است.

استاندار کردستان بیان کرد: با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی استان و مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق، در کنار خط آهن، نیازمند احداث بندر خشک و دهکده لجستیک در راستای رونق اقتصادی و توسعه استان برای حمل کالاها و تشریفات گمرکی در استان و صدور مجوزهای لازم در مرکز هستیم.

لهونی گفت: شورای توسعه کردستان بزرگ ترین خدمت دولت برای شتاب دهی به توسعه در بخش های مختلف مختص کردستان به ریاست معاون اول و عضویت وزرای اقتصادی تشکیل شده است و انتظار پیگیری موضوعات مطرح شده و دستوراجرا را داریم.