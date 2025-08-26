۳۵ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان چوار افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این پروژه ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۸۱۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۰۸ نفر حین اجرای پروژه ها و۲۷ نفر به صورت دائم افتتاح و کلنگ زنی شده اند.

از این تعداد ۲۹ پروژه عمرانی با ۱۲۵۳ میلیارد ریال اعتبار افتتاح و یک پروژه عمرانی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال نیز کلنگ زنی شده است.

از این تعداد نیز ۵ مورد پروژه اقتصادی با اعتبار ۳۶۲ میلیارد ریال نیز به بهره برداری رسیده است، که ۲۷ فرصت شغلی مستقیم را به دنبال داشته است.

بهره‌برداری از کارگاه بسته‌بندی گوشت قرمز و طیور در چوار با ظرفیت ۱۵۰۰ تن، بهره برداری از کارخانه تولید دستمال کاغذی و کاغذ جعبه ای با ظرفیت ۳۵۰ تن، افتتاح توسعه و اصلاح شبکه برق روستاهای آبزا، پلک لک و ریزه وند با اعتبار ۷۸ میلیارد ریال، افتتاح بوم‌گردی باغ شهر در روستای مورت و... بخشی از این پروژه ها بود که توسط رضا دارابی معاونت عمرانی استاندار ایلام به بهره برداری رسیدند.