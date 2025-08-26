به گزارش کرد پرس، بر اساس گزارش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، تنها در سال گذشته ۴۰۰ نفر در اثر حوادث رانندگی جان باخته اند و ۶ هزار و ۸۵۷ نفر مصدوم شده اند. این بدان معناست که به طور میانگین، روزانه بیش از ۱۸ نفر در استان دچار سانحه جاده ای می شوند.

از سوی دیگر، آمارهای اورژانس ۱۱۵ کردستان تکان دهنده تر است: در مردادماه سال جاری ۱,۲۶۹ حادثه ترافیکی در سطح استان ثبت شده که منجر به مصدومیت ۲,۲۱۳ نفر شده است؛ به عبارتی، روزانه ۷۰ نفر در جاده های کردستان مجروح می شوند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته و نشان از روند صعودی این بحران دارد.

از بی توجهی تا جاده های ناایمن

کارشناسان علل بروز این حوادث را مواردی همچون عدم توجه به جلو، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، سرعت های غیرمجاز و خستگی رانندگان می دانند؛ اما مشکل به همین جا ختم نمی شود؛ وضعیت نامناسب راه های مواصلاتی استان، کمبود علائم هشداردهنده، نبود روشنایی کافی در محورهای پرتردد و فرسودگی زیرساخت های جاده ای به ویژه در مسیرهای کوهستانی، شرایط را برای بروز تصادفات مرگبار دوچندان کرده است.

کردستان یکی از استان های مرزی و پررفت وآمد کشور است؛ اما جاده های آن نه تنها پاسخگوی حجم بالای ترافیک نیست، بلکه در بسیاری از محورها استانداردهای اولیه ایمنی نیز رعایت نشده است.

این در حالی است که پروژه های توسعه راه ها یا سال ها به طول انجامیده یا نیمه کاره رها شده اند. محورهای مواصلاتی استراتژیکی همچون سنندج – دیواندره، مریوان – سنندج و کامیاران – سنندج بارها به دلیل حوادث متعدد خبرساز شده اند، اما همچنان ایمن سازی آن ها به کندی پیش می رود.

هزینه های انسانی و اجتماعی سنگین

آمار مرگ و مصدومیت در جاده های کردستان تنها یک بحران حمل ونقلی نیست؛ بلکه یک فاجعه انسانی و اجتماعی است؛ هر کشته و مصدوم در این حوادث به معنای از دست رفتن یک نان آور، یک دانشجو، یک کارگر یا یک پدر و مادر است و هزاران خانواده با مشکلات روحی، روانی و اقتصادی ناشی از این فجایع دست و پنجه نرم می کنند.

فشار مضاعف بر سیستم بهداشت و درمان استان، به ویژه اورژانس ۱۱۵، نیز بخش دیگری از این آسیب هاست که توان کادر درمان را فرسوده کرده است.

این آمار و وضعیت اسفناک جاده های کردستان باید زنگ خطر جدی برای مسئولان باشد چرا که ادامه بی توجهی به این شرایط، بحران را به نقطه ای غیرقابل کنترل خواهد رساند. اکنون زمان آن است که دولت و دستگاه های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی، استانداری، پلیس راهور و سازمان راهداری با برنامه ای جامع برای تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام جاده ای، اصلاح و بهسازی محورهای پرحادثه، تجهیز جاده ها به روشنایی، علائم و خط کشی استاندارد و همچنین افزایش گشت های پلیس و برخورد جدی با رانندگی پرخطر، گام های فوری و عملی بردارند.

کردستان دیگر تاب این حجم از حوادث و مرگ و میر را ندارد؛ اگر امروز اقدام نشود، فردا جاده های استان به قتلگاه خاموشی تبدیل خواهند شد که هر روز بیشتر از دیروز قربانی می گیرد.