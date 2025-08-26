۲۴ خرده فروش مواد مخدر در مریوان دستگیر شدند

به گزارش کرد پرس، سرهنگ طیب محمدی با اعلام این خبر، گفت: در پی مطالبات مردمی برای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با عاملان توزیع مواد مخدر در سطح شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با پشتیبانی یگان امداد و هماهنگی دستگاه قضایی موفق شدند ۲۴ نفر از معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط کنند.

وی افزود: ۳ نفر از دستگیرشدگان مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند و همچنین بررسی های تکمیلی نشان داد تعدادی از این افراد سابقه ارتکاب سرقت را نیز در پرونده خود دارند.

فرمانده انتظامی مریوان با قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید کرد: امنیت پایدار تنها با مشارکت مردم تحقق می یابد و بنابراین از شهروندان می خواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر در سطح شهر یا محلات، موضوع را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.