۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۵

۱۹ پروژه عمرانی در روستاهای سنندج بهره برداری شد

سرویس کردستان - به مناسبت هفته دولت، ۱۹ پروژه عمرانی و خدماتی روز دوشنبه در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سنندج به بهره برداری رسید.

به گزارش کرد پرس، این پروژه ها شامل بتن ریزی، آسفالت، جدول گذاری، زیرسازی، سنگ فرش معابر، احداث دیوار حائل، مهار و هدایت آب های سطحی و ایجاد فضاهای عمومی از جمله پارک کودک در روستاهای مختلف است.

از جمله این طرح ها می توان به بتن ریزی معابر روستاهای سراب قامیش، آساوله و گندمان، سنگ فرش معابر روستاهای کره سی، صلوات آباد، عسکران، زندان، دربنده و هانیس، جدول گذاری و زیرسازی روستاهای کلکان و خلیچیان، احداث پارک کودک در روستای نوره، دیوار حائل روستای دویسه، آسفالت معابر روستاهای آساوله و باباریز و مهار و هدایت آب های سطحی در روستاهای گرآباد و گرماش اشاره کرد.

براساس اعلام فرماندار سنندج، برای اجرای این طرح ها ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده که بخش عمده آن از محل اعتبارات دهیاری ها و با مشارکت مردم روستاها تأمین شده است.

سجادی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: اجرای چنین پروژه هایی در سطح روستاها علاوه بر ارتقای زیرساخت ها، زمینه ساز بهبود کیفیت زندگی روستاییان، افزایش رضایتمندی و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی خواهد بود.

