۱۹ پروژه عمرانی در روستاهای سنندج بهره برداری شد

به گزارش کرد پرس، این پروژه ها شامل بتن ریزی، آسفالت، جدول گذاری، زیرسازی، سنگ فرش معابر، احداث دیوار حائل، مهار و هدایت آب های سطحی و ایجاد فضاهای عمومی از جمله پارک کودک در روستاهای مختلف است.

از جمله این طرح ها می توان به بتن ریزی معابر روستاهای سراب قامیش، آساوله و گندمان، سنگ فرش معابر روستاهای کره سی، صلوات آباد، عسکران، زندان، دربنده و هانیس، جدول گذاری و زیرسازی روستاهای کلکان و خلیچیان، احداث پارک کودک در روستای نوره، دیوار حائل روستای دویسه، آسفالت معابر روستاهای آساوله و باباریز و مهار و هدایت آب های سطحی در روستاهای گرآباد و گرماش اشاره کرد.

براساس اعلام فرماندار سنندج، برای اجرای این طرح ها ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده که بخش عمده آن از محل اعتبارات دهیاری ها و با مشارکت مردم روستاها تأمین شده است.

سجادی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: اجرای چنین پروژه هایی در سطح روستاها علاوه بر ارتقای زیرساخت ها، زمینه ساز بهبود کیفیت زندگی روستاییان، افزایش رضایتمندی و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی خواهد بود.