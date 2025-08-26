به گزارش کردپرس، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، آیین آغاز عملیات اجرایی و بهرهبرداری از ۵۱۲ طرح اقتصادی و عمرانی در نقاط مختلف استان کرمانشاه انجام میشود؛ طرحهایی که با مجموع سرمایهگذاری بالغ بر ۸۱۷۷ میلیارد تومان زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۸۴ نفر را در استان فراهم میکند.
این طرحها طیف گستردهای از پروژههای زیربنایی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی را شامل میشود که اجرای آنها میتواند نقش مهمی در توسعه متوازن، رونق تولید، افزایش بهرهوری و ارتقای سطح خدمات عمومی در کرمانشاه ایفا کند.
در کنار این طرحهای عمرانی و اقتصادی، ۳۸۱۹ طرح خوداشتغالی و خویشفرما نیز در سطح استان به بهرهبرداری میرسد که با اعتباری بیش از ۵۱۳ میلیارد تومان راهاندازی شده است و برای ۳۸۱۹ نفر فرصت شغلی پایدار فراهم خواهد کرد.
این طرحها عمدتاً در حوزههای کسبوکارهای کوچک، مشاغل خانگی، خدمات محلی و تولیدات خرد تعریف شدهاند و با حمایت کمیته امداد، بهزیستی، امور عشایری، بنیاد شهید و بنیاد علوی اجرا میشود و میتوانند به توانمندسازی اقتصادی خانوادهها و کاهش نرخ بیکاری بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار کمک شایانی کنند.
دولت چهاردهم اشتغالزایی و جهش تولید را محور اصلی فعالیتهای خود قرار داده و استان کرمانشاه با ظرفیتهای فراوانی که در حوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری و تجارت مرزی دارد، میتواند به یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور تبدیل شود.
این طرحها در شهرستانهای مختلف استان اجرا میشود و انتظار میرود بهرهبرداری از آنها ضمن ایجاد اشتغال مستقیم، موجب رونق فعالیتهای اقتصادی در زنجیرههای وابسته و تقویت بنیه اقتصادی استان شود.
