رکوردشکنی فاز ۲ پتروشیمی کرمانشاه در پنج ماه نخست امسال

به گزارش کردپرس؛ بنا به گفته مدیران فازا دوم پتروشیمی کرمانشاه، این موفقیت مرهون مدیریت هوشمندانه و تصمیمگیری سریع مهندس ظهیر حیدرینژاد است که از دوم فروردین امسال با راهاندازی شیفت شب و بهکارگیری بیش از ۸۰ نیروی جدید، موتور اجرایی پروژه را با تمام توان روشن کرد.
این استراتژی با تعریف برنامه زمانبندی فشرده برای همه پیمانکاران، روند اجرای کار را به شکل محسوسی تسریع کرد.
در این بازه، عملیات خاکریزی و ۹۵ درصد فرایند Paving انبار محصول به اتمام رسید و فونداسیونها تکمیل و استراکچر عظیم واحد گرانول به وزن تقریبی ۱۷۰۰ تن ساخته، منتقل و عملیات نصب آن آغاز شد. همزمان، استراکچر کمپرسورهوس به وزن حدود ۱۳۰۰ تن نصب شد و تجهیزات ثابت و دوار واحد اوره با مجموع وزنی نزدیک به ۱۰۷ تن در طبقات این واحد جایگذاری گردید.
در واحد آمونیاک نیز کمپرسورهای گاز و سنتز بهطور کامل نصب و مجموعهای از تجهیزات به وزن ۵۲۱ تن به بهرهبرداری مقدماتی نزدیک شدند، در کنار انتقال و نصب پکیج واحد نیتروژن.
بخش یوتیلیتی نیز شاهد نصب تجهیزات ثابت و دوار به وزن ۸۵ تن بود و در واحد آب، کار نصب قطعات فلزی سولههای RO و Chemical تکمیل شد و عملیات سیویل Back Wash و None Oily تا مراحل پیشرفته پیش رفت. برج خنککننده نیز پس از رفع مشکلات توقف، با رشد ۲۰ درصدی پیشرفت ساخت سازه بتنی مواجه شد. همچنین، تعداد نیروهای اجرایی و تخصصی پیمانکاران با رشد ۳۲ درصدی به حدود ۷۵۰ نفر رسید.
از منظر پشتیبانی اجرایی، مدیریت بهموقع در پرداخت مطالبات پیمانکاران و حقوق گمرکی تجهیزات، زمینه آزادسازی و نصب تجهیزاتی چون گرانولاتور، تجهیزات روتاری واحد گرانول و پمپهای کولینگ را فراهم کرد؛ اقداماتی که از قفلشدن پروژه جلوگیری کرده و مسیر پیشرفت را هموار ساخت.
مهندس حیدرینژاد این دستاورد را نه صرفاً یک موفقیت فنی، بلکه نمونهای روشن از عزم، همگرایی و مدیریت بحران در صنعتی استراتژیک و ملی توصیف میکند؛ گامی تعیینکننده که میتواند بهرهبرداری فاز دوم را تسریع کرده و به رشد تولید آمونیاک و اوره کشور و ایجاد فرصتهای شغلی در منطقه کمک کند.
