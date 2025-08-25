به گزارش کردپرس، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه پس از گذشت ۲۱ سال، به طور رسمی لغو شده و مقررات مربوطه از قوانین فدرال حذف گردیده است. این تصمیم از فردا به طور رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.

به نوشته کانال رسمی «تلویزیون سوریه»، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، با اشاره به تغییر شرایط در سوریه، تأکید کرد که اقدامات مثبت و سازنده دولت جدید به ریاست احمد الشرع، زمینه‌ساز اتخاذ این تصمیم شده است.

با این حال، تحریم‌ها علیه افرادی که در نقض حقوق بشر مرتبط با استفاده از سلاح‌های شیمیایی دست دارند و همچنین علیه سازمان‌های تروریستی، کماکان پابرجا خواهند بود.