به گزارش کردپرس، فرزاد شریفی در حاشیه افتتاح این کارگاه گفت: امروز سوم شهریورماه به مناسبت هفته دولت و با حضور احسان اکبری فرماندار ایلام، یک کارگاه صنایع‌دستی در حوزه زیورآلات سنتی افتتاح شد.

وی افزود: با آغاز فعالیت این کارگاه، زمینه اشتغال مستقیم برای پنج نفر و غیرمستقیم برای شش نفر فراهم شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با بیان اینکه این استان در حوزه تولید صنایع‌دستی دارای ظرفیت‌های ارزشمند است، ادامه داد: راه‌اندازی چنین کارگاه‌هایی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی استان صورت می‌گیرد.

شریفی خاطرنشان کرد: تولید صنایع‌دستی با طراحی روزآمد و کاربری امروزی یکی از الزامات حضور در بازارهای جهانی است و می‌تواند مسیر تجاری‌سازی این محصولات را هموار کند.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان صنایع‌دستی نباید دغدغه فروش و بازاریابی داشته باشند و برای تحقق این امر، مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی ضروری است.