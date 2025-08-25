۲۰ پروژه آبرسانی در ایلام به مناسبت هفته دولت افتتاح یا کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد محمدی با تبریک هفته دولت گفت: در این ایام، تصفیه‌خانه آب شرب ملکشاهی با ظرفیت ۱۵۵ لیتر در ثانیه، چند مخزن بتنی در روستاهای هفت‌چشمه، مهدی‌آباد و شهرک قدس، توسعه شبکه روستای حسین‌آباد، اجرای شبکه در مناطق نهضت ملی مسکن مهران و دهلران، احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آب‌چشمه بدره و حفر یک حلقه چاه در عین‌خوش دهلران به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: کلنگ زنی عملیات اجرایی ۷ پروژه دیگر نیز شامل احداث مخازن ذخیره آب در قوچعلی و کوثر، احداث مخزن ۵ هزار مترمکعبی و خط انتقال ۴ کیلومتری دره‌شهر، حفر و تجهیز چاه و اجرای خطوط انتقال در روستاهای فتح، نصر و شهرستان هلیلان صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام تأکید کرد: این پروژه‌ها گام مهمی در پایداری منابع آبی و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم استان خواهد بود.