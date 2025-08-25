به گزارش کردپرس، نشریه نشنال کانتکست در گزارشی به بازسازی دقیق و نیروهای شرکت کننده در رویارویی میان لاهور طالبانی، از رهبران سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان و نیروهای امنیتی دررشهر سلیمانیه پرداخت که شب جمعه‌ گذشته اتفاق افتاد.

گزارش کامل نشریه نشنال کانتکست:

حمله اخیر نیروهای امنیتی اخیر در سلیمانیه به مقر لاهور شیخ جنگی، رئیس پیشین این حزب، یکی از چشمگیرترین تنش‌های درون‌کردی از زمان تأسیس اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. اهمیت این رویداد به‌قدری است که ناظران آن را با رخداد سال ۱۹۹۶ مقایسه می‌کنند؛ زمانی که تانک‌های صدام حسین وارد اربیل شدند تا اتحادیه میهنی را در جریان جنگ داخلی با حزب دموکرات کردستان (KDP) از شهر بیرون برانند.

اما تفاوت مهم این بار در آن است که عملیات به‌طور انحصاری توسط سه یگان نخبه PUK انجام شد؛ یگان‌هایی که اکنون عملاً در کنترل مستقیم بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، قرار دارند و هیچ رهبر دیگری در حزب بر آن‌ها فرماندهی ندارد. این سه یگان تنها نیروهای PUK هستند که به‌طور منظم در مأموریت‌های مشترک با ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در کرکوک، دیالی و سایر مناطق مورد مناقشه شرکت می‌کنند.

نیروهای درگیر در عملیات

۱. نیروهای کماندو

فرمانده: دیار عمر

تعداد: حدود ۶۷۰۰ نفر

در ابتدا یگانی کوچک با چند صد نفر بود که با آموزش نیروهای فرانسوی در چارچوب ائتلاف شکل گرفت. پس از کنار زدن لاهور از رهبری PUK در سال ۲۰۲۱، بافل طالبانی کنترل کامل آن را در دست گرفت.

اکنون مهم‌ترین نیروی نظامی در اختیار اوست و بهترین تجهیزات را در میان نیروهای کردی دارد.

تجهیزات و دارایی‌ها: سلاح‌های M4 صداخفه‌کن‌دار با دوربین و لیزر، پهپادهای انتحاری FPV، بالگردهای کوگر، تانک‌های T-55 و T-62، نفربرهای زرهی باستین و هاموی‌های زرهی.

این نیرو به‌طور مستمر در عملیات ضد داعش همراه با ائتلاف و سرویس ضدتروریسم عراق حضور دارد.

۲. گروه ضدتروریسم (CTG)

فرمانده: وهاب حلبچه‌ای

تعداد: حدود ۵۰۰۰ نفر

قدیمی‌ترین نیروی ضدتروریسم عراق که در سال ۲۰۰۲ با حمایت مستقیم آمریکا و سیا تأسیس شد. بنیان‌گذاران آن بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی بودند.

تجهیزات و دارایی‌ها: یونیفرم‌های مولتی‌کم، سلاح‌های M4، تک‌تیراندازهای بارت M82، دید در شب، بالگردهای یوروکوپتر، هواگردهای فوق‌سبک بلک‌شِیپ پرایم، تانک و مجموعه متنوعی از نفربرهای زرهی شامل هاموی آمریکایی، AMZ-3 لهستانی، دینگو و گاردین ساخت امارات.

این یگان همچنان با نیروهای دلتا آمریکا و یگان ویژه 22 SAS بریتانیا در پایگاه تسلیجه سلیمانیه همکاری دارد و حتی در آموزش نیروهای ضدتروریسم SDF در سوریه نیز مشارکت کرده است.

۳. یگان عملیات ویژه سوات سلیمانیه (آسایش)

فرمانده: سرخێل حلبچه‌ای

تعداد: حدود ۱۰۰۰ نفر

تنها نیروی کردی که در بودجه ۲۰۲۶ پنتاگون برای عراق به‌طور مشخص نام برده شده است. در آن بودجه، تجهیزات ناتو ازجمله سلاح‌های M4A1، تیربار، کلت، نارنجک‌انداز و دستگاه‌های دید در شب برای این نیرو منظور شده است.

این یگان متخصص عملیات شهری و یورش‌های شبانه است و معمولاً در کنار نیروهای ائتلاف فعالیت می‌کند.

نحوه اجرای حمله

گزارش‌ها حاکی است که همه نفرات این یگان‌ها در حمله مستقیم حضور نداشتند، اما ابعاد عملیات فراتر از محدوده مقر لاهور بود. واحدها در نقاط مختلف سلیمانیه و اطراف آن مستقر شدند و ده‌ها ایست بازرسی ایجاد کردند تا از رسیدن نیروهای کمکی جلوگیری کنند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط رسانه‌هایی چون روداو و دراو مدیا، حمله شامل موارد زیر بود:

به‌کارگیری حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ پهپاد انتحاری FPV

شلیک نزدیک به ۱۰۰۰ خمپاره

حضور ۹ تا ۱۵ دستگاه تانک

به‌کارگیری حدود ۲۵۰ خودروی زرهی

در مقابل، نیروهای لاهور حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر بودند که به سه گروه تقسیم شدند:

گروه نخست به فرماندهی ربوار حمید حاجی غالی (فرمانده شبه‌نظامی اسکورپیو و پسر یکی از فرماندهان باسابقه PUK) در ساختمان‌های مرتفع اطراف به‌عنوان خط دفاعی اول مستقر شدند.

گروه دوم به رهبری احمد اساف، افسر سابق CTG، در کنار برادر بزرگ‌تر لاهور یعنی آسو جنگیدند. گفته می‌شود هر دو در جریان درگیری موفق به فرار شدند؛ برخی روایت‌ها حاکی است آن‌ها با پوشیدن یونیفرم CTG خود را از صحنه خارج کردند.

گروه سوم نزدیک دفتر اصلی لاهور قرار داشت و شامل خود او و برادرش پولاد می‌شد که پس از صعود لاهور به ریاست PUK، عملاً ریاست CTG را برعهده گرفته بود.

نبرد اصلی روی دو ساختمان جانبی نزدیک دفتر لاهور متمرکز بود که زیر آتش سنگین تانک و خمپاره قرار گرفتند. تصاویر ماهواره‌ای و منابع میدانی پس از درگیری نشان داد که حجم بالایی از مهمات در این نقطه استفاده شده است. با این حال، آنچه خط دفاعی را در نهایت شکست، حمله انبوه پهپادهای انتحاری بود؛ تا ۱۵۰ فروند از این پهپادها، که ظاهراً توسط یگان ویژه کماندو هدایت می‌شدند، از خطوط اول عبور کرده و مستقیماً به قلب دفاع لاهور اصابت کردند.

منشأ این پهپادها مشخص نیست. برخی احتمال استفاده از مدل‌های کشورهای همسایه را مطرح کردند، اما با توجه به محدود بودن خسارات، احتمالاً پهپادهای تجاری اصلاح‌شده بوده‌اند. در غیر این صورت، به‌کارگیری صدها پهپاد انتحاری خارجی می‌توانست منطقه را به‌طور کامل ویران کند.

نتایج و پیامدها

این نبرد حدود سه ساعت و نیم، از ساعت ۳ بامداد تا ۶:۳۰ صبح ادامه یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مدافعان لاهور در نهایت مهمات خود را از دست دادند؛ ویدیوهای پس از نبرد نیز تنها مقادیر اندکی فشنگ باقی‌مانده در مقر را نشان می‌دهد.

آمار تلفات دقیق مشخص نیست. به‌طور رسمی تنها دو نفر از نیروهای لاهور و سه نفر از طرف PUK کشته گزارش شده‌اند، هرچند احتمال می‌رود شمار واقعی بیشتر باشد. یکی از کشته‌شدگان از نزدیکان اژی عزیز امین، رئیس سابق اطلاعات PUK، بود که اکنون در اربیل مستقر است و با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، همکاری دارد. نکته مهم آن بود که این فرد اخیراً به‌طور غیررسمی در وزارت کشور اقلیم استخدام شده بود، در حالی که دولت رسماً اعلام کرده بود به دلیل بحران مالی، هرگونه استخدام متوقف شده است. این موضوع نشان‌دهنده همکاری احتمالی لاهور با عزیز امین و ارتباط غیرمستقیم او با مسرور بارزانی تلقی می‌شود.

هم‌زمان با این درگیری‌ها، اقامتگاه بافل طالبانی نیز دو بار هدف حمله پهپادی انتحاری قرار گرفت و یک پهپاد دیگر مجتمع نظامی PUK در تسلیجه را هدف گرفت. این حملات یا به‌عنوان اقدام تلافی‌جویانه یا برای انحراف توجه نیروهای مهاجم ارزیابی شده است.

📌 این گزارش به‌روشنی نشان می‌دهد که حمله به مقر لاهور شیخ جنگی، نه یک درگیری محدود داخلی، بلکه عملیاتی تمام‌عیار با استفاده از یگان‌های نخبه و پیشرفته‌ترین تجهیزات اتحادیه میهنی بود؛ رویدادی که می‌تواند فصل تازه‌ای از کشمکش‌های درونی در ساختار قدرت کردستان عراق رقم بزند.