به گزارش کردپرس، فاز اول طرح فرآوری و بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی شرکت «آرکادژ پژواک» با حضور استاندار کرمانشاه، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار کرمانشاه و مدیران استانی در نخستین روز کاری هفته دولت افتتاح شد.

این واحد تولیدی در زمینه بسته‌بندی انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، بسته‌بندی انواع گوشت طیور و گوشت قرمز فعال است و با نام تجاری «مستر یونی» سالانه بیش از ۹۵۰۰ تن انواع فرآورده ها را در شهرک صنعتی زاگرس تولید خواهد کرد.

این واحد تولیدی زمینه اشتغال ۵۰ نفر بصورت مستقیم و ۳۰ نفر بصورت غیر مستقیم را فراهم کرده است و فاز اول این طرح با ۹۵ میلیارد تومان آورده متقاضی و ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی امروز با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

