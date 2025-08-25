به گزارش کرد پرس، در مراسمی که عصر روز دوشنبه با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سنندج برگزار شد، از خدمات سردار علی آزادی تقدیر و سردار یحیی الهی به عنوان فرمانده انتظامی کردستان معرفی شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مردم کردستان در حفظ امنیت و وحدت ملی، گفت: مردم این استان با صداقت، شجاعت و وفاداری همواره پشتیبان انقلاب و نظام بوده‌اند و کردستان امروز الگویی برای وحدت در کشور و منطقه است.

سردار قاسم رضایی اظهار کرد: تقدیر امروز از سردار آزادی تقدیر از تکلیف‌مداری، پایبندی به ولایت و خدمت انقلابی است؛ تکلیف‌مداری یعنی فدایی انقلاب بودن، سربازی ولایت و خواستن خیر برای دیگران.

وی با اشاره به سابقه حضور خود در کردستان از ابتدای دهه ۶۰ افزود: مردم این خطه همواره با سه ویژگی محبت، شجاعت و وفای عهد شناخته شده‌اند و همین روحیه باعث شده بیش از پنج هزار شهید بومی استان در راه انقلاب تقدیم شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: کردستان از ابتدای انقلاب خط مقدم ایستادگی در برابر توطئه‌ها بوده و امروز نیز به تعبیر رهبر معظم انقلاب نماد وحدت ملت ایران است که این وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف در سراسر کشور امتداد دارد و امنیت پایدار ثمره همین همبستگی است.

سردار رضایی با تجلیل از سردار آزادی و خدمات هفت‌ساله او در کردستان، یادآور شد: موفقیت‌های انتظامی استان نتیجه همدلی مردم، پشتیبانی دستگاه قضائی و همراهی مجموعه‌های مختلف بوده است و کاهش محسوس جرائم و ارتقای احساس امنیت در استان مرهون این همکاری جمعی است.

وی با معرفی سردار الهی بعنوان فرمانده جدید انتظامی استان، بیان کرد: ایشان از فرماندهان باسابقه و با تجربه انتظامی هستند که در شرایط دشوار جغرافیایی و امنیتی خدمت کرده‌اند و مردم لرستان نیز در بدرقه باشکوه خود از ایشان، رضایت و قدردانی‌شان را نشان دادند و اکنون ایشان با انگیزه و تجربه فراوان به کردستان آمده‌اند و انتظار می‌رود همچون گذشته در مسئولیت جدید نیز موفق عمل کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی تأکید کرد: از امروز مسئولیت خطیری بر دوش فرمانده جدید است، لذا باید این توفیق الهی را امانتی بزرگ دانست و با همکاری مردم و مسئولان استان برای ارتقای بیش از پیش امنیت و آرامش تلاش کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این مراسم اظهار کرد: انسان مسلمان باید اهل خیر بوده و کسی از او هراس نداشته باشد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی به خصلت‌های یک مدیر اشاره کرد و افزود: کسی که در مسیر خدمت قرار می‌گیرد، باید صبور و دلسوز باشد و نسبت به همه احساس مسئولیت کند.

دولت چهاردهم عزمی راسخ برای خدمت به مردم دارد

استاندار کردستان هم در این مراسم گفت: دولت چهاردهم عزمی راسخ برای خدمت به مردم دارد و از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده می‌کند.

آرش لهونی ادامه داد: مجموعه دولت در کردستان از تمام ظرفیت‌های استان برای خدمت مناسب به مردم استفاده می‌کند تا شاهد توسعه منطقه باشیم.

وی یادآور شد: توسعه استان در بخش‌های مختلف و خدمات دولت چهاردهم طی یکسال اخیر، بدون وجود امنیت پایدار میسر نبود.

استاندار کردستان بیان کرد کرد: همراهی مردم و همکاری آنان با دستگاه‌ها نظامی و امنیتی، مهمترین مولفه امنیت پایدار در استان است.

لهونی، فرمانده سابق انتظامی استان را مدیری مدبر خواند و گفت: فرمانده جدید انتظامی کردستان هم از فرماندهان موفق و خوشنام است و با تمام توان به وی در انجام مسئولیتش کمک خواهیم کرد.

نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم اظهار کرد: اگر چه جنگ ۱۲ روزه برای کشور سخت بود اما زمینه‌ای برای حفظ وحدت و انسجام مردم و نظام بود.

ماموستا فایق رستمی افزود: هر نوع خدمت دولت به مردم، تقویت انسجام و اعتماد ملی را به دنبال دارد.

فرمانده انتظامی کردستان هم گفت: خرسندم که در کردستان، سرزمین مردم وفادار به انقلاب، فرصت خدمت پیدا کرده‌ام‌.

سردار یحیی الهی ادامه داد: مردم کردستان همواره نماد اتحاد و انسجام مذاهب بوده اند و در مقابل توطئه‌های دشمنان، هوشیارانه ایستاده‌اند.

فرمانده سابق انتظامی کردستان در این آیین اظهار کرد: حدود ۱۲ سال در سه مقطع در استان کردستان خدمت کردم که بهترین دوران خدمتم بود.

سردار علی آزادی یادآور شد: مردم استان کردستان در طول تاریخ انقلاب اسلامی، ثابت کردند که همواره پشتیبان نظام هستند.

وی ادامه داد: وجود وحدت و انسجام در کردستان، مانع از عملی شدن توطئه‌های صدانقلاب و دشمنان بوده است.

در این مراسم از خدمات سردار «علی آزادی» تقدیر و سردار «یحیی الهی» به عنوان فرمانده انتظامی کردستان معرفی شد.