مرزهای کردستان تحت کنترل کامل انتظامی است/هشدار قاطع به قاچاقچیان و متجاوزان

به گزارش کرد پرس، سردار قاسم رضایی ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، ضمن تقدیر از حمایت ها و هدایت های محوری حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی، گفت: نماینده ولی فقیه در کردستان، محور وحدت بخش های دولتی، نظامی و مردمی در استان است و امیدواریم ما نیز در این مسیر خدمت گزاری ادامه دهنده باشیم.

جانشین فراجا با اشاره به بازنشستگی سردار علی آزادی، فرمانده انتظامی کردستان، افزود: اگرچه بازنشستگی در فراجا پس از ۳۰ سال خدمت انجام می شود اما سردار آزادی به دلیل مدیریت و تعامل سازنده خود بیش از ۴۱ سال خدمت کرد؛ ایشان بیش از ۱۲ سال از دوران خدمت خود را در کردستان گذراند و در ۶ سال اخیر فرماندهی انتظامی استان را بر عهده داشت و با تعهد و تلاش شبانه روزی مسئولیت خود را به انجام رساند.

سردار رضایی در ادامه از انتصاب سردار الهی به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: سردار الهی از فرماندهان زبده و موفق انتظامی است و در مسئولیت های گذشته خود به ویژه در لرستان عملکرد درخشانی داشته است؛ ایشان با تجربه ارزشمند در مقابله با جرائمی چون سرقت مسلحانه و همکاری نزدیک با مردم، اکنون با دست پر به کردستان آمده اند.

جانشین فراجا با قدردانی از تلاش های مرزبانان، ادامه داد: اگر چه حوزه مرزی همواره با ترددهای غیرمجاز همراه است، اما امنیت مطلوبی در مرزهای کشور برقرار است؛ قاچاق را صرفاً یک تخلف می دانیم اما ورود سلاح و تروریست در پوشش قاچاق تهدید جدی برای امنیت ملی است و در این زمینه قاطعانه برخورد می کنیم.

وی با اشاره به مطالبه مرزبانان برای تجهیز به سلاح های غیرکشنده، بیان کرد: ما اعتقادی به کشتن افراد نداریم اما بر اساس قانون موظف به جلوگیری از تردد غیرمجاز هستیم. کسانی که در نیمه شب به سمت مرزبان تیراندازی کنند و سلاح یا کالای غیرمجاز وارد کنند، نمی توانند انتظار حمایت داشته باشند.

سردار رضایی نگهداری سلاح غیرمجاز را تهدیدی جدی دانست و یادآور شد: مردمان استان های زاگرس نشین علاقه مند به نگهداری سلاح هستند اما باید این موضوع در چارچوب قانون و با مجوز رسمی انجام شود؛ حمل سلاح غیرمجاز می تواند بستری برای سوءاستفاده و بروز ناامنی باشد و نیازمند فرهنگ سازی عمیق در این زمینه هستیم.

قدردانی نماینده ولی فقیه از اقدامات انتظامی

نماینده ولی فقیه در کردستان در این نشست با گرامیداشت یاد شهدا، از تلاش های فراجا تقدیر کرد و گفت: نیروی انتظامی با ایثار، مجاهدت و اخلاق نیکو توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و در عرصه های مختلف از مقابله با مواد مخدر تا مدیریت نظم و امنیت اجتماعی موفق عمل کرده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد فرمانده سابق انتظامی کردستان، اظهار کرد: سردار آزادی در طول مسئولیت خود پرتلاش و متخلق به اخلاق اسلامی بود و امروز با سربلندی استان را ترک می کند.

کشف ۳۳۰ میلیارد کالای قاچاق و کاهش جرایم در کردستان

سردار علی آزادی، فرمانده سابق انتظامی کردستان نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه انتظامی استان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در کردستان کشف شده است و همچنین میزان سرقت ها ۱۳ درصد کاهش یافته و ۶۵ درصد از سرقت های رخ داده کشف شده است.

وی افزود: در حوزه جرائم سایبری نیز شاهد کاهش ۲ درصدی در پنج ماه نخست سال جاری بوده ایم که ۸۵ درصد آن ها کشف شده است و علاوه بر این، آمار نزاع در استان ۱۸ درصد کاهش داشته و کردستان هم اکنون در میان استان های کشور در پایین ترین رده جرائم قرار دارد که این موفقیت به فرهنگ مردم این دیار بازمی شود.