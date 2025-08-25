۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان:

میزان پرشدگی چهار سد اصلی ایلام ۶۰ درصد است

میزان پرشدگی چهار سد اصلی ایلام ۶۰ درصد است

سرویس ایلام - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام اظهار کرد: هم‌اکنون میانگین پرشدگی ۴ سد اصلی استان حدود ۶۰ درصد است که به معنای نیمه‌خالی بودن بخش قابل‌ توجهی از ظرفیت آن‌هاست به همین دلیل لازم است صرفه‌جویی در مصرف آب به شکل جدی‌تری در دستور کار مردم و دستگاه‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، صادق علیمرادی با اشاره به آمار کنونی این سدها، یادآور شد: سد ایلام با ذخیره ۴۹ میلیون متر مکعب، معادل ۸۰ درصد ظرفیت خود، در رده دوم بیشترین پرشدگی قرار دارد. سد گلال در صدر قرار گرفته و با ۸۸ درصد پرشدگی، بیشترین ذخیره را در میان سدهای استان دارد، در حالی‌ که سد دویرج با ۴۹ درصد پرشدگی کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر، لازم است مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت با جدیت و همکاری عمومی همراه باشد تا از بروز بحران‌های آبی در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

کد خبر 2787992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha