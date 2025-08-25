میزان پرشدگی چهار سد اصلی ایلام ۶۰ درصد است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، صادق علیمرادی با اشاره به آمار کنونی این سدها، یادآور شد: سد ایلام با ذخیره ۴۹ میلیون متر مکعب، معادل ۸۰ درصد ظرفیت خود، در رده دوم بیشترین پرشدگی قرار دارد. سد گلال در صدر قرار گرفته و با ۸۸ درصد پرشدگی، بیشترین ذخیره را در میان سدهای استان دارد، در حالی که سد دویرج با ۴۹ درصد پرشدگی کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش بارشها در سالهای اخیر، لازم است مدیریت مصرف آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت با جدیت و همکاری عمومی همراه باشد تا از بروز بحرانهای آبی در ماههای آینده جلوگیری شود.
نظر شما