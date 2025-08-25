۵۵ واحد مسکن به مددجویان روستایی کردستان تحویل داده می شود

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی پیش از ظهر امروز در مراسم تحویل یک واحد مسکونی در روستای قلیان با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان سنندج، گفت: به مناسبت هفته دولت ۵۵ واحد مسکن روستایی در سطح استان تحویل مددجویان این نهاد می شود.

وی افزود: برای هر یک از این واحد های مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ ساله بنیاد مسکن، ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد، ۱۰۰ میلیون تومان بلاعوض از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۷۰ متر ایزوگام از طریق بسیج سازندگی به این مددجویان کمک شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان اظهار کرد: در کل برای ساخت هر یک از این واحد های مسکونی حدود ۶۰۸ میلیون تومان در قالب تسهیلات و بلاعوض کمک شده است.

طوسی ادامه داد: مسکن روستایی مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب تفاهم نامه های این نهاد با بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و بسیج سازندگی ساخته می شود.