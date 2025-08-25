۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۱

آراس شیخ جنگی: کماندو به خانەام حملە کرد/ پلیس: بی‌اطلاعیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- آراس شیخ جنگی برادر لاهور طالبانی می‌گوید یک نیروی کماندو به خانه‌ای در روستای کلکان در منطقۀ خدران یورش برده است، اما پلیس منطقه می‌گوید: «بی‌اطلاعیم».

به گزارش کردپرس آراس شیخ جنگی روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵ به شبکۀ خبری روداو گفت: «نیروی کماندوی اتحادیه میهنی صبح امروز ساعت ۷ به خانۀ من در روستا یورش برده و در را شکسته‌اند.»

او اشاره کرد: «آن نیرو با خودروهای هامِر و زرهی و سلاح‌های مختلف وارد شد. آن روستا، روستای خودمان است و من خانه‌ای کوچک در آن دارم؛ هرچه در خانه بود با خود بردند.»

برادر لاهور طالبانی افزود: «شکایت ثبت نمی‌کنم، چون دیگر به کسی اعتماد ندارم که شکایت را پیش او ببرم.»

سرهنگ علی عبدالله، رئیس پلیس کویه، به روداو گفت: «از نظر اداری، روستای کلکان زیرمجموعۀ بخش خدران در شهر دوکان است، بنابراین ما از موضوع اطلاعی نداریم.»

ریبوار باداوان، رئیس پلیس بخش خدران نیز به روداو گفت: «بی‌اطلاعم که نیرویی به روستای کلکان رفته باشد.»

۲۲ اوت ۲۰۲۵، پس از گذشت بیش از سه روز از درگیری‌های هتل لاله‌زار در شهر سلیمانیه، لاهور طالبانی، پولاد برادر او و شماری از محافظانشان در بازداشت هستند.

