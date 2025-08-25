۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹

ادعای کشتار جمعی در رویداد لاله‌زار؛ شکایت علیه اتحادیه میهنی در دادگاه‌های اروپا

سرویس عراق و اقلیم کردستان- شیرکو طالبانی با فاش کردن اطلاعات محرمانه دربارۀ درگیری لاله‌زار سلیمانیه اعلام کرد که ده‌ها نفر در حملۀ اتحادیه میهنی به هتل لاله‌زار به‌طور دسته‌جمعی کشته شده‌اند. او گفت اسناد نشان می‌دهد این کشتار به‌صورت عمدی و همراه با شکنجه و رفتار غیرانسانی صورت گرفته و هم‌اکنون شکایت علیه اتحادیه میهنی در دادگاه‌های اروپا در حال آماده‌سازی است.

بە گزارش کردپرس شیرکو طالبانی سیاستمدار کرد، دربارۀ درگیری لاله‌زار سلیمانیه اطلاعات محرمانه‌ای فاش کرد و گفت: بخشی از قربانیان لاله‌زار به‌طور جمعی کشته شده‌اند و ما در دادگاه‌های اروپا علیه اتحادیه میهنی شکایت ثبت می‌کنیم.

شیرکو طالبانی، سیاستمدار، اعلام کرد: «تاکنون بین ۳۵ تا ۳۷ نفر در یورش اتحادیه میهنی به هتل لاله‌زار کشته شده‌اند؛ بخشی از آنان به‌صورت دسته‌جمعی کشتە شدەاند.»

او ادعا کرد: «متأسفانه از سوی اتحادیه جنایات هولناکی رخ داده است؛ برای نمونه، اجساد سوزانده شده، گوش‌های افراد بریده شده و بخشی از کشته‌شدگان پشت خودروهای نظامی روی هم انباشته و مانند کالا جابه‌جا شده‌اند.»

وی روشن ساخت: «آنچه اتفاق افتاده نقض آشکار حقوق بشر است و اسناد نشان می‌دهد که اتحادیه میهنی عمداً دست به کشتار جمعی لاله‌زار زده است. افزون بر این، با بازداشت‌شدگان به‌شکلی غیرانسانی رفتار شده؛ برخی تحت شکنجه، ضرب‌وشتم و آزار قرار گرفته‌اند و تصاویرشان نیز ضبط و به رسانه‌ها درز داده شده است.»

طالبانی در پایان گفت: «در این زمینه در اروپا و دادگاه‌های اروپایی مشغول آماده‌سازی برای ارائه شکایت علیه اتحادیه میهنی و پیگیری این جنایات هستیم.»

