بە گزارش کردپرس شیرکو طالبانی سیاستمدار کرد، دربارۀ درگیری لاله‌زار سلیمانیه اطلاعات محرمانه‌ای فاش کرد و گفت: بخشی از قربانیان لاله‌زار به‌طور جمعی کشته شده‌اند و ما در دادگاه‌های اروپا علیه اتحادیه میهنی شکایت ثبت می‌کنیم.

شیرکو طالبانی، سیاستمدار، اعلام کرد: «تاکنون بین ۳۵ تا ۳۷ نفر در یورش اتحادیه میهنی به هتل لاله‌زار کشته شده‌اند؛ بخشی از آنان به‌صورت دسته‌جمعی کشتە شدەاند.»

او ادعا کرد: «متأسفانه از سوی اتحادیه جنایات هولناکی رخ داده است؛ برای نمونه، اجساد سوزانده شده، گوش‌های افراد بریده شده و بخشی از کشته‌شدگان پشت خودروهای نظامی روی هم انباشته و مانند کالا جابه‌جا شده‌اند.»

وی روشن ساخت: «آنچه اتفاق افتاده نقض آشکار حقوق بشر است و اسناد نشان می‌دهد که اتحادیه میهنی عمداً دست به کشتار جمعی لاله‌زار زده است. افزون بر این، با بازداشت‌شدگان به‌شکلی غیرانسانی رفتار شده؛ برخی تحت شکنجه، ضرب‌وشتم و آزار قرار گرفته‌اند و تصاویرشان نیز ضبط و به رسانه‌ها درز داده شده است.»

طالبانی در پایان گفت: «در این زمینه در اروپا و دادگاه‌های اروپایی مشغول آماده‌سازی برای ارائه شکایت علیه اتحادیه میهنی و پیگیری این جنایات هستیم.»