رئیس اقلیم کردستان با سفیر کویت در عراق دیدار کرد

بە گزارش کردپرس دیدار نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و حسن محمد زمان، سفیر کویت در عراق، روز یکشنبه ۲۴ آگوست ۲۰۲۵ انجام شد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کردستان درباره این دیدار، نچیروان بارزانی تأکید کرد: «تقویت روابط میان کویت و عراق بر پایه تفاهم، دوستی نیک و منافع مشترک، برای هر دو طرف سودمند است و به ثبات و آرامش منطقه خدمت می‌کند.»

طبق بیانیه، سفیر کویت بار دیگر تأکید کرد که کشورش «هر تلاشی برای حل‌وفصل مسائل از طریق تفاهم به کار خواهد گرفت و خواهان گسترش روابط با عراق در همه زمینه‌ها است.» او همچنین بر توجه کویت به روابط دوستانه و تاریخی با اقلیم کردستان تأکید کرد.

ریاست اقلیم کردستان افزود: فرصت‌های کاری، بازسازی و سرمایه‌گذاری کویت در عراق و اقلیم کردستان، روابط اربیل ـ بغداد و اوضاع کلی منطقه، از دیگر محورهای گفت‌وگو در این دیدار بود.