به گزارش کردپرس، «خلیل علی» رئیس مشترک مجلس دانشگاه‌های شمال و شرق سوریه در گفت‌وگویی اعلام کرد که سال تحصیلی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ با تغییراتی آغاز خواهد شد و رشته‌های جدیدی به دانشگاه‌های این منطقه افزوده می‌شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، مجلس دانشگاه‌های شمال و شرق سوریه اعلام کرد که سال تحصیلی جدید از ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز می‌شود.

دکتر «خلیل علی» رئیس مشترک مجلس دانشگاه‌های شمال و شرق سوریه در این رابطه اظهار داشت که تاکنون هفت مرکز ثبت‌نام دانشجویان جدید افتتاح شده است: «دو مرکز در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب، یک مرکز در دانشگاه «الشرق» رقه، یک مرکز در دانشگاه «کوبانی» و سه مرکز در کانتون جزیره شامل دانشگاه «روژآوا» در قامشلو، شهر رمیلان و همچنین حسکه.»

اکنون دانشگاه‌های شمال و شرق سوریه ده‌ها رشته را ارائه می‌دهند:

دانشگاه «روژآوا» با ۱۱ دانشکده و ۳ مؤسسه در مجموع ۳۰ رشته

دانشگاه «الشرق» با ۸ دانشکده و ۴ مؤسسه در مجموع ۲۱ رشته

دانشگاه «کوبانی» با ۴ دانشکده و ۵ مؤسسه در مجموع ۲۰ رشته

دانشکده‌ها و مؤسسات جدید

به گفته‌ خلیل علی، در سال جدید رشته‌ها و دانشکده‌های تازه‌ای افتتاح خواهند شد: «دانشکده دامپزشکی در رقه، دانشکده علوم پزشکی و دانشکده مهندسی فرهنگی در دانشگاه کوبانی و همچنین مؤسسات وابسته به اداره فرهنگ. علاوه بر این، مؤسسات تربیت معلم در حلب، حسکه و قامشلو و یک مؤسسه بهداشت در شهر حسکه افتتاح می‌شوند.»

او افزود که کار برای افتتاح مؤسسات آموزشی در کانتون طبقه نیز در جریان است.

شیوه پذیرش دانشجو

درباره‌ سازوکار ثبت‌نام دانشجویان جدید، خلیل علی گفت که داوطلبان رشته‌های علوم در آزمون ارزیابی علمی خودکار که شامل ۸۰ سؤال است شرکت می‌کنند. اما دانش‌آموزان دبیرستان‌های فنی از شرکت در این آزمون معاف خواهند بود و بر اساس سطح تخصصی خود ثبت‌نام می‌شوند.

همکاری گسترده با دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی

وی همچنین تأکید کرد که دانشگاه‌های منطقه با هدف گسترش همکاری‌های علمی و بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی در آموزش عالی، روابط گسترده‌ای با دانشگاه‌های اروپایی، آمریکایی و همچنین دانشگاه‌های اقلیم کردستان برقرار کرده‌اند.

او افزود: «می‌خواهیم همکاری و ارتباط میان دانشگاه‌های منطقه و دیگر دانشگاه‌های سوریه را نیز تقویت کنیم.»