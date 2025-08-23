به گزارش کردپرس، «خلیل علی» رئیس مشترک مجلس دانشگاههای شمال و شرق سوریه در گفتوگویی اعلام کرد که سال تحصیلی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ با تغییراتی آغاز خواهد شد و رشتههای جدیدی به دانشگاههای این منطقه افزوده میشود.
به نوشته آژانس خبری هاوار، مجلس دانشگاههای شمال و شرق سوریه اعلام کرد که سال تحصیلی جدید از ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز میشود.
دکتر «خلیل علی» رئیس مشترک مجلس دانشگاههای شمال و شرق سوریه در این رابطه اظهار داشت که تاکنون هفت مرکز ثبتنام دانشجویان جدید افتتاح شده است: «دو مرکز در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب، یک مرکز در دانشگاه «الشرق» رقه، یک مرکز در دانشگاه «کوبانی» و سه مرکز در کانتون جزیره شامل دانشگاه «روژآوا» در قامشلو، شهر رمیلان و همچنین حسکه.»
اکنون دانشگاههای شمال و شرق سوریه دهها رشته را ارائه میدهند:
دانشگاه «روژآوا» با ۱۱ دانشکده و ۳ مؤسسه در مجموع ۳۰ رشته
دانشگاه «الشرق» با ۸ دانشکده و ۴ مؤسسه در مجموع ۲۱ رشته
دانشگاه «کوبانی» با ۴ دانشکده و ۵ مؤسسه در مجموع ۲۰ رشته
