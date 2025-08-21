گره ۲۰ ساله ترافیکی نایسر باز شد

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در مراسم بازگشایی این مسیر، گفت: انسداد این معبر به دلیل قرار گرفتن انبار و سوله های شرکت گاز، سال ها مشکلات جدی برای ساکنان نایسر ایجاد کرده بود؛ رفع این گره ترافیکی مطالبه دیرینه مردم بود که با همکاری شرکت گاز و شهرداری محقق شد.

وی با اشاره به بازدید میدانی خود از این نقطه در ماه های گذشته، افزود: در آینده و با جابه جایی کامل سوله های شرکت گاز، کل این مجموعه در اختیار مردم نایسر قرار خواهد گرفت.

مسیر بلوار مدرس طی سال های گذشته به دلیل استقرار تأسیسات شرکت گاز مسدود بود و رانندگان ناچار می شدند برای تردد از کوچه ها و مسیرهای فرعی استفاده کنند؛ موضوعی که نارضایتی گسترده اهالی را به همراه داشت.

استاندار کردستان چند هفته پیش و در پی درخواست های مکرر مردم، دستور فوری جابه جایی تأسیسات شرکت گاز و بهسازی مسیر توسط شهرداری را صادر کرد؛ دستوری که با پیگیری مستمر به نتیجه رسید و امروز با بازگشایی رسمی مسیر، یکی از معضلات دیرینه ترافیکی سنندج مرتفع شد.

به گفته اهالی نایسر، بازگشایی این بلوار علاوه بر کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور، حس رضایتمندی و امید اجتماعی در میان مردم ایجاد کرده است.

لهونی در پایان تأکید کرد: رفع مشکلات این چنینی حداقل خدمتی است که مسئولان می توانند برای مردم انجام دهند و دستگاه های اجرایی موظف اند با هماهنگی و سرعت عمل، مطالبات عمومی شهروندان را برآورده سازند.