به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در مراسم معارفه سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار کرد: توسعه بدون برنامه موقتی و محکوم به شکست است و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغزافزار هر استان، ریلگذار مسیر توسعه محسوب میشود.
حبیبی با اشاره به سفر رئیسجمهور و هیأت دولت در اردیبهشتماه سال جاری به استان کرمانشاه، گفت: مصوبات این سفر شامل ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۵۰ هزار میلیارد تومان تفاهمنامههای ریالی و یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی است که اگر بهدرستی اجرایی شود، تحول چشمگیری در شاخصهای توسعه استان ایجاد خواهد کرد.
وی ماموریت نخست رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را پیگیری مستمر و ویژه این مصوبات دانست و تاکید کرد: برای این منظور دو کمیته عمرانی و اقتصادی با مسئولیت معاونان مربوطه تشکیل شده است و سازمان مدیریت و برنامهریزی دبیرخانه پیگیری این مصوبات خواهد بود و گزارشهای ماهانه نیز به مردم، نهاد ریاست جمهوری و دستگاههای ملی ارائه میشود.
استاندار کرمانشاه دومین ماموریت جدی سازمان مدیریت و برنامهریزی را راهبری «کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری» عنوان کرد و گفت: اگرچه سهم بزرگی از وقت مدیریت استان به مسائل اجتماعی و سیاسی اختصاص مییابد، اما باید بخش مهمی از زمان به بحث اشتغال و سرمایهگذاری تخصیص یابد تا شاخصها ارتقا پیدا کنند.
مدیر ارشد استان تصریح کرد: این کارگروه به صورت دو هفته یک بار تشکیل خواهد شد و مباحثی همچون سرمایهگذاری، انرژی خورشیدی، تسهیلات بانکی، تبصرههای بودجهای و مولدسازی داراییها در دستور کار ثابت آن خواهد بود.
وی ارتباط مستمر با مسئولان ملی را سومین ماموریت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بیان و خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد اعتبارات در سطح ملی متمرکز است و پیگیری آن در تهران ضرورت دارد و بنابراین رئیس سازمان مدیریت استان باید حضوری پررنگ در جلسات ملی داشته باشد و به طور مستقیم مسائل استان را پیگیری کند.
دکتر حبیبی با اشاره به پروژههای اولویتدار استان افزود: پروژههای حوزه آب، شبکه حمل و نقل و بهویژه راهآهن از جمله مهمترین طرحهای توسعهای استان است که به توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور در تامین اعتبارات نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه به دلیل درگیری طولانی با جنگ تحمیلی، زلزله و تهدیدهای امنیتی همچون گروهکهای ضدانقلاب، از مسیر توسعه عقب مانده است و امروز وقت آن است که دین خود را به مردم این استان ادا کنیم و با همت جمعی مسیر پیشرفت و آبادانی را شتاب بدهیم.
استاندار کرمانشاه افزود: معیار ما برای انتخاب رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سه شاخص بود؛ نخست اینکه برنامه و بودجه را به خوبی بشناسد، دوم تجربه ریاست این سازمان در استان دیگری را داشته باشد و سوم در شرایط مساوی بومی بودن برای ما اولویت داشت که دکتر شاهینی با داشتن این ویژگیها، فردی شایسته برای این مسئولیت است و امیدواریم با حضور وی شاهد تحولات مثبت در کرمانشاه باشیم.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از تلاشهای دکتر نورایی، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، گفت: وی از نیروهای جوان، توانمند، پیگیر و صادق است که شبانهروز در کنار مدیران استان برای پیشبرد اهداف توسعه کرمانشاه تلاش کرد و از ظرفیت وی در آینده نیز استفاده خواهد شد.
در این مراسم از خدمات نادر نورایی قدردانی و جهانگیر شاهینی بهعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه معرفی شد. شاهینی پیش از این رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
