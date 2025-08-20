متخلفان صنفی و غیرصنفی در کردستان ۲۲ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده با بیان این که از یکم تا ۲۹ مرداد ماه، تعداد یک هزار و ۷۶۶ بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی انجام شده است، گفت: در جریان این بازرسی ها ۲۶۶ مورد تخلف کشف و ۲۴۶ پرونده برای متخلفان تشکیل شده است.

وی با اشاره به این که بیشترین تخلفات مربوط به گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده است، افزود: از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها، ۱۰۴ گزارش مردمی ثبت شد که از این میان ۲۱ مورد تخلف تأیید و پرونده های مربوطه به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان به شهروندان توصیه کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، اعم از گران فروشی، کم فروشی یا عدم درج قیمت، موضوع را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها یا مرکز استان گزارش کنند یا با سامانه ۱۲۴ صمت کردستان تماس بگیرند.