بخشنامه‌ الحاق چند منطقه به حویجه قابل قبول نیست؛ استاندار کرکوک فریب خورده است

به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، نایبرئیس دوم پارلمان عراق، اعلام کرد که بخشنامهای از سوی استانداری کرکوک صادر شده که براساس آن مناطق شوان، لیلان، پرده، داقوق و دوبز به حویجه ملحق شدهاند. بر اساس این بخشنامه اگر خانوادههای شهدا از این مناطق نیازی به خدماتی مانند آمبولانس داشته باشند، باید از حویجه درخواست کنند.
شاخوان عبدالله در این بیانیه گفت: «طبق این بخشنامه، مناطق شوان، لیلان، سەرگەران، یایچی، تازە، پرده، داقوق و دوبز به حویجه الحاق شدهاند. وقتی از موضوع مطلع شدم با وزیر برق تماس گرفتم و پرسیدم بر اساس چه منطقی چنین تصمیمی گرفته شده است؟ او ابتدا بیاطلاع بود، سپس مجدد تماس گرفت و من را شکه کرد، گفت که خودتان این درخواست را مطرح کرده اید!».
شاخوان عبدالله گفت: «وزیر برق برایم بخشنامه ای فرستاد و من را متعجب کرد که که بخشنامهای استانی است که با شماره ۶۳۶ در تاریخ ۲۰۲۵/۴/۱۷ صادر شده، امضای ریبوار طه (استاندار کرکوک) پای آن است و به دفتر نخستوزیر ارسال شده و به نوعی استاندار را فریب داده یا گمراه کرده و در همان بخشنامه، مناطق را به حویجه ملحق کرده اند؛ چیزی که عملاً شبیه به تصمیم یک وزیر است.»
او ادامه داد: «به وزیر گفتم باید این بخشنامه لغو شود و او هم موافقت کرد، اما خواستار شد که بخشنامه لغو توسط خود استاندار صادر شود. به همین دلیل به کاک ریبوار گفتم یک بخشنامه صادر کن و مسئولیت های دیگر با من؛ چون نه تاریخ چنین چیزی را قبول میکند و نه مردم آن مناطق رحم میکنند.»
