خسارت قطعی برق به بخش کشاورزی/ وزارت نیرو تنها گفتاردرمانی می کند

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در گفت و گوی خبری در تشریح نشست با معاون وزیر نیرو و مدیر عامل توانیر گفت: در این نشست تاکید شد که با قطعی برق، تولیدکنندکان و کشاورزان زمان و نوبت أبیاری خود را از دست می دهند و عملکرد محصول آبی شدیدا کاهش پیدا می کند که موجب خسارت زیادی به تولیدکنندگان می شود.

او با بیان اینکه عمده چاه های کشاورزی به برق وابسته هستند و کشاورزان در زمان مشخصی آبیاری انجام می دهند، افزود: در ماه های گذشته نیز به وزیر نیرو نسبت به قطعی های مکرر برق در بخش کشاورزی تذکر داده بودیم، اما متاسفانه وزارت نیرو صرفا گفتار درمانی می کند.

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه باید قطعی برق در شهرستانی همچون ارومیه با ظرفیت های بی شمار کشاورزی مدیریت شود اظهار کرد: مدیر عامل توانیر وعده داد که روند فعلی در هفته های أتی بهبود یابد.

ممکان همچنین با انتقاد از قطعی های مکرر برق بخش خانگی عنوان کرد: متاسفانه امروز شاهد قطعی های برق بیش از 6 ساعته و بیشتر در بخش کشاورزی و خانگی هستیم و این روند مردم را با مشکلات عدیده ای دچار کرده است که همه این مشکلات در این جلسه مطرح شده تا اقدامات لازم جهت حل آن انجام شود./