تماس جعلی با شهروندان ایلامی از طرف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ علیرضا یعقوبی رییس پلیس فتا ایلام با اعلام این خبر گفت: بررسی گزارشات واصله به پلیس فتا ایلام نشان میدهد طی روزهای گذشته افرادی ناشناس با شهروندان استان ایلام بویژه شهرستان آبدانان تماس تلفنی برقرار نموده و خود را نماینده دفتر خدمات الکترونیک قضائی معرفی و مدعی شدهاند "تعدادی ابلاغیه قضایی برای شما ارسال و شما ابلاغیهها را مشاهده نکردهاید.
وی افزود: در ادامه فرد کلاهبردار عنوان میکند ابلاغیههای مشاهده نشده را از طریق واتساپ برای شما ارسال میکند و فرد قربانی جهت بررسی موضوع وارد واتساپ شده و با کلیک روی لینک دریافتی علاوه بر نصب بدافزار و دسترسی به گوشی موبایل و اکانت شبکههای اجتماعی، حسابهای بانکی وی نیز خالی میشود.
رییس پلیس فتا استان ایلام توصیه کرد که شهروندان برای بررسی وضعیت ابلاغیههای قضایی حتماً به سایت رسمی سامانه ثنا ( adliran.ir) مراجعه کنند.
یعقوبی همچنین تاکید کرد: ابلاغیه ثنا هیچ لینک مستقیمی ندارد و برای مشاهده آن از کاربر وجه یا اطلاعات کارت بانکی درخواست نمیشود.
