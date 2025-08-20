۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹

تماس جعلی با شهروندان ایلامی از طرف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

سرویس ایلام - پلیس فتا استان ایلام نسبت به تماس جعلی با شهروندان ایلامی خصوصاً آبدانانی تحت عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ علی‌رضا یعقوبی رییس پلیس فتا ایلام با اعلام این خبر گفت: بررسی گزارشات واصله به پلیس فتا ایلام نشان می‌دهد طی روزهای گذشته افرادی ناشناس با شهروندان استان ایلام بویژه شهرستان آبدانان تماس تلفنی برقرار نموده و خود را نماینده دفتر خدمات الکترونیک قضائی معرفی و مدعی شده‌اند "تعدادی ابلاغیه قضایی برای شما ارسال و شما ابلاغیه‌ها را مشاهده نکرده‌اید.

وی افزود: در ادامه فرد کلاهبردار عنوان می‌کند ابلاغیه‌های مشاهده نشده را از طریق واتس‌اپ برای شما ارسال می‌کند و فرد قربانی جهت بررسی موضوع وارد واتس‌اپ شده و با کلیک روی لینک دریافتی علاوه بر نصب بدافزار و دسترسی به گوشی موبایل و اکانت شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های بانکی وی نیز خالی می‌شود.

رییس پلیس فتا استان ایلام توصیه کرد که شهروندان برای بررسی وضعیت ابلاغیه‌های قضایی حتماً به سایت رسمی سامانه ثنا ( adliran.ir) مراجعه کنند.

یعقوبی همچنین تاکید کرد: ابلاغیه ثنا هیچ لینک مستقیمی ندارد و برای مشاهده آن از کاربر وجه یا اطلاعات کارت بانکی درخواست نمی‌شود.

کد خبر 2787814

