جلسه رسمی میان سوریه و ترکیه برای تقویت همکاری مرزی

به گزارش کردپرس، هیأتی بلندپایه از اداره کل مرزبانی سوریه به ریاست سرهنگ باسم شعبان روز گذشته از فرماندهی گارد ساحلی ترکیه بازدید کرد. گزارشهایی از تلویزیون سوریه نشان میدهد این دیدار با هدف تقویت همکاری در زمینههای فنی و امنیتی و تبادل تجربههای مرزی برگزار شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، هیأتی از اداره کل مرزبانی این کشور به ریاست سرهنگ باسم شعبان به مقر فرماندهی گارد ساحلی ترکیه سفر کرد. در این جلسه، دو طرف در مورد راهکارهایی برای تقویت چارچوب همکاری مرتبط با مرزبانی دریایی و زمینی، تبادل تجربههای فنی و تمرینات مشترک به توافق رسیدند.
در همین حال، تلویزیون دولتی سوریه دقایقی از این دیدار را پخش کرده که در آن، دو طرف بر اهمیت هماهنگی عملی برای تأمین امنیت مرزها تأکید میکنند. این گزارش تصویری تأکید داشت که این همکاریها در راستای مراقبت مؤثرتر از مرزهای مشترک و پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی صورت میگیرد.
پیش از این، وزارت کشور سوریه در ماه می سال جاری خبر تأسیس یک اداره مرزبانی جدید را اعلام کرده بود. این اداره قرار است مسئولیت محافظت از مرزهای زمینی و دریایی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی را با هماهنگی کشورهای همسایه برعهده گیرد و بخشی از اصلاحات ساختاری در دستگاههای امنیتی محسوب شود.
