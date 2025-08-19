تاکید چین بر تقویت روابط با اقلیم کردستان عراق

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: «چین و اقلیم کردستان عراق از دوستی دیرینه و عمیق برخوردارند و در سالهای اخیر همکاریهای دو طرف ذیل ابتکار «کمربند و جاده» نتایج ثمربخشی به همراه داشته است. چین بر اصل منفعت متقابل و همکاری برد-برد پایبند است و برای توسعه مشترک با عراق و اقلیم کردستان تلاش میکند.»
وزارت خارجه چین اعلام کرد که در سالهای اخیر شمار فزایندهای از شرکتهای چینی در اقلیم کردستان سرمایهگذاری کرده و به فعالیت پرداختهاند. همکاریهای گستردهای در حوزههای کلیدی همچون انرژی، ارتباطات و زیرساخت شکل گرفته که «خون تازهای به رگهای توسعه اقتصادی اقلیم» تزریق کرده است. در عین حال، دو طرف در زمینههای نوظهوری همچون انرژیهای نو، اقتصاد دیجیتال و صنایع پیشرفته نیز در حال رایزنی برای گسترش همکاریها هستند تا به تنوعبخشی و توسعه پایدار اقتصاد اقلیم کمک کنند.
بیانیه وزارت خارجه چین همچنین بر اهمیت تبادلات فرهنگی و انسانی میان دو طرف تأکید کرده است. در این چارچوب، دپارتمان زبان چینی در دانشگاه صلاحالدین، مرکز مطالعات چین در دانشگاه سلیمانیه و مرکز مطالعات ابتکار تمدن جهانی در اقلیم، پروژههایی پیشگامانه در سطح عراق محسوب میشوند. افزون بر این، دانشگاه سلیمانیه در سال جاری مرکز برگزاری آزمون زبان چینی را افتتاح خواهد کرد تا زمینه آموزش این زبان و آشنایی بیشتر مردم منطقه با چین فراهم شود.
بر اساس این بیانیه، چین تاکنون بیش از هزار نفر از اقلیم کردستان را در قالب برنامههای آموزشی در رشتههای مختلف به این کشور دعوت کرده است تا از تجربیات توسعه چین بهرهمند شوند. این اقدام با هدف «توانمندسازی از طریق ظرفیتسازی» انجام شده و به تسریع مسیر رشد و شکوفایی اقلیم کمک خواهد کرد.
نظر شما