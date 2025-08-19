سهم اندک کردستان از اقتصاد دانش بنیان کشور/معاونت علمی وعده حمایت ویژه داد

به گزارش کرد پرس، ایرج امرایی در نشست با مدیران شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور استان کردستان، با تاکید بر اینکه معاونت علمی دولت چهاردهم آماده حمایت ویژه برای جبران این عقب ماندگی است، گفت: در کشور بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان فعال هستند که مجموع فروش آن ها سالانه به ۱۲۰۰ همت می رسد، اما کردستان از این ظرفیت ملی سهم بسیار کمی دارد و روند کاهشی تعداد شرکت های دانش بنیان در سه سال گذشته نگران کننده بوده و باید متوقف شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه متوازن زیرساخت های علمی و فناوری، اظهار کرد: نیروی انسانی کردستان در تراز ملی و جهانی است و معاونت علمی مصمم است از این ظرفیت استفاده کند.

معاون توسعه شرکت های دانش بنیان کشور، فعال سازی قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از مهم ترین برنامه ها دانست و افزود: سال گذشته بدون منابع دولتی حدود ۲۵ همت ظرفیت این قانون فعال شد، اما متأسفانه سهم کردستان از اعتبار مالیاتی آن صفر بوده است.

امرایی تاکید کرد که شرکت های مالیات پرداز می توانند با تعریف پروژه های تحقیق و توسعه یا سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند.

وی از آمادگی معاونت علمی برای توسعه صادرات دانش بنیان به اقلیم کردستان عراق خبر داد و ادامه داد: استان کردستان بهترین نقطه برای این همکاری است و در صورت ارائه طرح های منسجم، حمایت بین المللی نیز فراهم خواهد شد.

معاون توسعه شرکت های دانش بنیان کشور به مشکلات ارزیابی شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و یادآور شد: مطابق آیین نامه، محصول دانش بنیان باید سطح فناوری بالاتری نسبت به میانگین کشور داشته باشد.

امرایی بیان کرد: گاهی شرکت ها به دلیل عدم ارائه جزئیات محصول رد می شوند، اما ما اطمینان می دهیم اطلاعات محرمانه باقی بماند و امکان ارزیابی مجدد نیز فراهم است.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و هدف برنامه هفتم توسعه، رسیدن به ۳۰ هزار شرکت است؛ اما کیفیت و سطح فناوری اولویت اصلی ماست و افزایش عددی به هر قیمت مدنظر نیست.

زیرساخت های نوآوری باید تقویت شود تا استان از قافله توسعه عقب نماند

رییس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به ضرورت تقویت زیست بوم نوآوری در استان، گفت: برای جبران فاصله توسعه ای کردستان با استان های برخوردار، باید زیرساخت های فناورانه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسعه یابد.

احمد محمدی نیز در این نشست، بر لزوم ایجاد مزرعه GPU برای پشتیبانی از پروژه های مرتبط با هوش مصنوعی در استان تأکید کرد و گفت: کردستان ظرفیت اثبات شده ای در این حوزه دارد؛ به گونه ای که یکی از شرکت های استان به جمع ۱۲ شرکت برتر کشور در پروژه ملی سکوی هوش مصنوعی پیوسته است.

وی خواستار ایجاد برج فناوری توسط بخش خصوصی، توسعه شهرک فناوری مشترک با وزارت علوم و شرکت شهرک ها، و رفع کمبود فضای استقرار شرکت های فناور شد و اظهار کرد: هم اکنون ۳۷ شرکت در صف ورود به پارک قرار دارند و کمبود فضا مانع رشد این مجموعه هاست.

رییس پارک علم و فناوری کردستان افزود: کردستان می تواند نقش محوری در صادرات محصولات فناورانه به اقلیم کردستان عراق ایفا کند؛ موضوعی که پیش تر منجر به صادرات بیش از یک میلیون دلار محصولات فناورانه از استان شده است.

محمدی ادامه داد: در صورت حمایت، پارک علم و فناوری کردستان می تواند به کارگزار اصلی صادرات فناوری در غرب کشور تبدیل شود.

وی به ضرورت تقویت فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان در داخل استان اشاره کرد و یادآور شد: با استفاده از توان کارشناسان بومی می توان روند طولانی ارزیابی را تسهیل و تسریع کرد.

رییس پارک علم و فناوری کردستان صنایع خلاق، انیمیشن و بازی های رایانه ای را از ظرفیت های ویژه استان دانست و پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه تخصصی این حوزه ها در پارک علم و فناوری را مطرح کرد.

محمدی بیان کرد: بر اساس نظریه جغرافیای اقتصادی، مناطق کمتر برخوردار اگر به موقع حمایت نشوند، فاصله شان با مناطق برخوردار دوچندان خواهد شد؛ کردستان پشتوانه علمی و انسانی لازم برای توسعه دارد، اما بدون سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بهترین نیروهای آن ناگزیر به مهاجرت خواهند شد.