به گزارش کردپرس، رویترز گزارش داد بر اساس برآورد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، تولید گندم سوریه در سال جاری به حدود ۱.۲ میلیون تن سقوط کرده است؛ این در حالی است که نیاز مصرفی سالانه کشور حدود ۴ میلیون تن برآورد می‌شود. سوریه اکنون با کسری ۲.۷۳ میلیون تنی گندم روبه‌روست؛ رقمی که معادل غذای یک سال ۱۶ میلیون نفر محسوب می‌شود.

به گفته یکی از مقامات دولتی سوریه که نخواست نامش فاش شود، دولت تاکنون تنها ۳۷۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری کرده که تقریباً نصف میزان سال گذشته است. او افزود: «برای تأمین نیاز، سوریه باید حدود ۲.۵۵ میلیون تن گندم وارد کند، اما هنوز هیچ معامله عمده‌ای نهایی نشده است.» منابع صنعتی نیز تأیید کرده‌اند که تنها حدود ۲۰۰ هزار تن گندم از طریق قراردادهای کوچک بخش خصوصی وارد شده است.

برنامه جهانی غذا (WFP) به رویترز اعلام کرده است که حدود سه میلیون نفر در سوریه در معرض گرسنگی شدید قرار دارند. همچنین بیش از نیمی از جمعیت ۲۵.۶ میلیون نفری این کشور هم‌اکنون با ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تونی ایتل، نماینده FAO در دمشق، هشدار داد: «نیمی از جمعیت سوریه با خطر مستقیم خشکسالی و کمبود نان مواجه‌اند. نان حیاتی‌ترین ماده غذایی در چنین شرایط بحرانی است.»

با وجود اهمیت استراتژیک گندم برای برنامه یارانه نان، دولت الشرع تاکنون در جلب حمایت مالی و بین‌المللی برای واردات گسترده ناکام مانده است. روسیه، که در دوران بشار اسد اصلی‌ترین تأمین‌کننده گندم دمشق بود، پس از برکناری او صادرات را به دلیل تأخیرهای مالی و تردید نسبت به دولت جدید متوقف کرده است.

ایالات متحده در ماه مه اعلام کرد تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را لغو خواهد کرد، اما مشکلات بانکی و محدودیت‌های مالی همچنان مانع واردات گسترده گندم شده است.

در حال حاضر کمک‌های اضطراری نیز بسیار محدود بوده است؛ از جمله ارسال ۲۲۰ هزار تن گندم از سوی عراق و تنها ۵۰۰ تن آرد از سوی اوکراین.

یک کشاورز از استان حمص به رویترز گفت: «در یک سال خوب می‌توانم ۲۵ تن گندم از زمینم برداشت کنم، اما امسال تنها هشت تن به دست آوردم. بقیه محصول آن‌قدر بی‌کیفیت بود که فقط می توان از آن برای خوراک دام استفاده کرد.»

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دولت سوریه تا آغاز فصل کاشت جدید در دسامبر نتواند منابع مالی و شرکای تجاری برای واردات گندم پیدا کند، این کشور با بزرگ‌ترین بحران غذایی دهه‌های اخیر مواجه خواهد شد.