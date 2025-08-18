۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۵

تقدیر از رئیس انجمن عکاسان کرمانشاه در آستانه روز جهانی عکاسی

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در آستانه روز جهانی عکاسی از سامان آریان پور رئیس انجمن عکاسان استان کرمانشاه تقدیر کرد.

به گزارش کردپرس؛ مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ضمن تبریک این روز به تمام هنرمندان عرصه عکاسی، با اشاره به اهمیت روز افزون این هنر در دنیای معاصر و تاثیر آن در ثبت لحظات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، از رئیس انجمن عکاسان به‌خاطر مدیریت و رهبری مؤثر در ترویج فرهنگ عکاسی و همچنین برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی مختلف تقدیر کرد. 

وی برگزاری کلاس های آموزشی را موجب ارتقاء سطح علمی و عملی هنرمندان عکاسی استان دانست. 

در این مراسم سامان آریان پور رییس انجمن عکاسان ضمن تشکر از توجه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مسئولین، بر اهمیت همکاری مستمر با نهادهای فرهنگی و هنری تأکید کرد و از برنامه‌های آینده انجمن در جهت گسترش آموزش‌های عکاسی خبر داد.

